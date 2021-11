annonse

annonse

Har den nye Arbeiderpartiledede regjeringen endelig tatt realismen med seg tilbake i regjeringskontorene?

Er den livsfjerne engasjementspolitikken, som Arbeiderpartiet introduserte ved årtusenskiftet og som Solberg-regjeringen har tatt til nye høyder de siste åtte årene, omsider parkert til fordel for interessepolitikken? Har Støre skjønt at den jevne norske velger lever i en helt annen verden enn de café latte drikkende MDGerne på Grünerløkka? Eller har han rett og slett omsider bare kommet til fornuft?

Samme kan det være. Hedres den, som hedres bør!

annonse

På tirsdag sto Støre frem foran søvnige statsledere og et klimahysterisk pressekorps i Glasgow og forklarte hvordan norske olje og gass ikke bare er avgjørende for å avlaste energimangelen i Europa og redusere det globale forbruket av ultraskittent kull, men nødvendig for i det hele tatt å få til det grønne skiftet. Ingen lett oppgave. Slikt krever strategisk vidsyn, forståelse av rollen og oppgaven som statsminister, og ikke minst, mot. Veldig bra. Å bli «shamet» av miljøaktivistene med «Fossil of the Day Award» er ikke noe å bry seg om.

På onsdag, under møtet i Nordisk Råd i København, ble Støre beskyldt for pandemi-nasjonalisme av sinte svensker og at Norge hadde stengt ned grensen til Sverige slik at grensehandelen hadde fått lide. Støre tok Solberg-regjeringens pandemipolitikk i forsvar og sa at «en regjering som får en pandemi i fanget har én hovedoppgave, og det er å beskytte innbyggerne».

Smak på den en gang til; «én hovedoppgave, og det er å beskytte innbyggerne». Hvor lenge er det siden sist vi hørte noe slikt fra en norsk statsminister? Det er nesten som han skulle sagt at «det er alltid en regjerings oppgave å ivareta sine innbyggere og sitt lands interesser». Det var det han burde sagt, men det han sa var ikke så veldig langt unna. Kudos for det! Covid-dødsratene øst for svenskegrensen taler sitt tydelig språk når det gjelder håndteringen av pandemien.

annonse

Som om det ikke var nok, sto vår egen Jens Stoltenberg under Nordisk Råds møte i går frem med uvanlig klar tale vedrørende trusselen fra Kina. Han var tydelig på at «nordiske land må stå sammen for å beskytte sine interesser og verdier i møte med kjempen fra øst».

Han har tydeligvis lært noe nytt under oppholdet i NATO. Om at det er realpolitikk, interesser og kamp om makt og innflytelse som styrer forholdet mellom statene i det internasjonale samfunn, ikke forsvarskutt, engasjementspolitikk og naiv altruisme slik han selv praktiserte som statsminister i Norge.

Selv om jeg kan styre min begeistring for hvordan bombingen av Libya åpnet dørene for Jens i NATO, synes jeg han har fylt rollen som generalsekretær godt. Og selv om han ikke hadde noe valg – det er Pentagon som betaler 73% av NATO-regningen og som stort sett bestemmer hva Jens skal mene – har han bidratt til at de europeiske NATO-landene i større grad har oppfylt sine økonomiske forpliktelser. Dessuten turnerte han Trump på en god måte, noe som ikke kan ha vært noen liten diplomatisk utfordring.

Å stå opp mot Kinas pågående økonomiske diplomati og stadig mer aggressive maktprojisering, blir den største sikkerhets- og handelspolitiske utfordringen i det 21. århundre. Det er å håpe at Støre lyttet godt og er i stand til å foreta et brudd med den kortsiktige og farlige «flagget følger flesket»-politikken i forholdet til Kina, som ble praktisert av Erna.

Alt i alt, en lovende utenrikspolitisk debut for Støre, regjeringen og Arbeiderpartiet. Det er å håpe at det representerer et skifte i forhold til de siste ti-årenes urealistiske engasjementspolitikk og den selvfornektende globalismen. Internasjonalt samarbeid er viktig, men fungerer best mellom suverene stater med sterke demokratiske institusjoner. Selv om vi kunne ønske det var annerledes, er det real- og interessepolitikken som til syvende og sist regulerer forholdet mellom statene i det internasjonale samfunn enten det dreier seg om sikkerhet eller om pandemier.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474