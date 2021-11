annonse

Igor Danchenko, den primære underkilden for den diskrediterte Steele-mappen, forventes å møte i den føderale domstolen i Alexandria, Virginia, torsdag.

Fox News melder at føderale agenter arresterte torsdag den primære underkilden til anti-Trump-saken «Russiagate». Pågripelsen er en del av spesialadvokat John Durhams etterforskning om hvorvidt Trump-kampanjen samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget i 2016.

Durham sikter Danchenko, en russisk statsborger bosatt i Virginia, for fem tilfeller av falske uttalelser til FBI. Alle er knyttet til kildene som Danchenko brukte da ha ga informasjon til et etterforskningsfirma i Storbritannia.

Danchenko skal etter planen møte i retten torsdag ettermiddag.

Antatt kilde

Danchenko antas å være den primære underkilden til den tidligere britiske etterretningsoffiseren Christopher Steele, som utarbeidet dokumentasjonen som fungerte som grunnlaget for Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)-domstolens godkjenning av overvåkingen av Trumps kampanjeassistent Carter Page. Saken ble finansiert av Den demokratiske nasjonalkomitéen og Hillary Clintons presidentkampanje, gjennom advokatfirmaet Perkins Coie.

Ifølge tiltalen skal Danchenko ha gitt falske uttalelser angående kildene til visse opplysninger som han hadde gitt til et britisk etterforskningsfirma i mars, mai, juni, oktober og november 2017. Uttalelsene ble deretter inkludert i rapporter utarbeidet av det britiske etterforskningsfirmaet, som senere overførte arbeidet sitt til FBI.

I påståtte falske uttalelser 15. juni 2017, benektet Danchenko at han hadde snakket med en bestemt person om viktig informasjon i en av «selskapsrapportene», selv om han visste det ikke stemte.

Danchenko skal også ha kommet med falske uttalelser til FBI-agenter 16. mars 2017, 18. mai 2017, 24. oktober 2017 og 16. november 2017, angående informasjon han «angivelig hadde mottatt fra en anonym innringer som han trodde å være et spesielt individ, når han i sannhet faktisk visste at det var usant,» heter det i en uttalelse fra Durhams kontor torsdag.

– Informasjonen som angivelig ble formidlet av den anonyme innringeren inkluderte påstanden om at det pågikk kommunikasjon mellom Trump-kampanjen og russiske tjenestepersoner og at innringeren hadde indikert at Kreml mulig hjalp til med å få Trump valgt, heter det videre.

– Spesialadvokatens etterforskning pågår, sa Durhams kontor.

Avklassifiserte dokumenter

Igor Danchenko samarbeidet med FBI under 2017-intervjuene under forutsetning av at FBI holdt identiteten hans hemmelig, slik at han kunne beskytte seg selv.

Men det hele endret seg da tidligere justisminister William Barr beordret FBI om å avklassifisere rapporten om det tre dager lange intervjuet med Danchenko, og overlate den til den republikanske senatoren Lindsey Graham fra Sør-Carolina. Graham var på det tidspunktet styreleder for Senatets justiskomité og etterforsket opprinnelsen til «Russiagate».

Senatets justiskomité, som publiserte avklassifiserte dokumenter om Danchenko-avhøringen i fjor, fortalte FBI at dokumentasjonen var «ubegrunnet og upålitelig».

«Danchenko var ikke en nåværende eller tidligere russisk tjenestemann, men en ikke-russisk-basert kontraktsansatt i Steeles firma,» ifølge komiteen.

Et avklassifisert dokument utgitt av Senatets justiskomité i fjor viste også at informasjonen som Steeles primære underkilde ga ham var «andre- og tredjehåndsinformasjon og i beste fall rykter».

Dokumentet avslørte også at Steeles primære underkilde, Danchenko, var «uenig med og ble overrasket over» hvordan informasjonen han ga Steele deretter ble formidlet av Steele i dokumentasjonen.

