Tidligere Tottenham-spiller, og nåværende radiovert Jason Cundy, langer ut mot Liverpool-fansens buing mot Atletico Madrid-spiller Luis Suarez.

Onsdag kveld var Luis Suarez tilbake i Liverpool for andre gang etter at han forlot klubben til fordel for Barcelona i 2014.

Da han returnerte med Barcelona i Champions League-semifinalen i 2019, mente Liverpool-fansen at Suarez hadde spilt stygt mot dem i den første kampen, og at det var grunnen til at han fikk pipekonsert på Anfield.

Før kampen oppfordret Liverpool-kaptein Jordan Henderson sine egne supportere å gi Suarez en annen velkomst enn i 2019.

– Da Luis var her var han fenomenal i en årrekke; han var enestående. Fansen vet det og vil sette pris på det han gjorde i denne fotballklubben. Jeg tror ikke Luis vil være for plaget [med mottakelsen]. Kanskje ikke under kampen, men det ville vært fint etter kampen for ham å få en hyggelig mottakelse fra publikum, sa Henderson.

Skammelig

Men slik ble det ikke. Suarez, som skåret 82 mål på 133 kamper for Liverpool, ble buet på.

Nåværende radiovert Jason Cundy ble sjokkert over buingen og synes det var respektløst, ifølge Talksport.

– Hvorfor buer Liverpool-fans Suarez? Han var en absolutt legende og skaffet dem nesten på egenhånd til en Premier League-tittel under Brendan Rodgers. Hvorfor? Jeg vet at han spiller for Atletico, men å bue på Suarez? Jeg syntes det var en skam og respektløst, sa Cundy.

🤔 “#LFC fans booing Suarez? I couldn’t work it out. Why are they booing him?” 😡 “I want them to explain to me why. I thought it was disgraceful.” Jason Cundy couldn’t understand why Liverpool fans booed Luis Suarez tonight pic.twitter.com/4fVQyrj1d3 — talkSPORT (@talkSPORT) November 3, 2021

Liverpool vant kampen mot Atletico Madrid 2-0.

