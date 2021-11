annonse

Den hangarskipbaserte versjonen av FC-31 har så mange oppgraderinger at det praktisk talt er et «nytt fly».

Kinas nye hangarskipbaserte femtegenerasjons stealth-jagerfly, Shenyang FC-31, har foretatt sin jomfruflyvning, ifølge bilder publisert i Den statseide kinesiske avisen Global Times, gjengitt i The National Interest.

Bildene viser angivelig en flyvende FC-31, «malt med blågrønn grunning» og konfigurert med to skråstilte halefinner, to motorer og en «høyt montert cockpit». Flyet er angivelig en hangarskipbasert variant, fordi det har en utskytningsstang og en foldemekanisme for vingene.

Andre bemerkelsesverdige funksjoner er et hakemontert sensortårn, som Global Times sammenligner med F-35s Electro-Optical Targeting System. Den kinesiske avisen sier at den hangarskipbaserte versjonen av FC-31 har så mange oppgraderinger at det praktisk talt er et «nytt fly»

F35C vs. FC-31 vs. F35B

Det er uvisst om hvorvidt FC-31 er en god sammenligning med den amerikanske marinens F-35C. Kina opererer færre hangarskip enn USA og har ennå ikke produsert et stort antall av disse hangarskipkompatible jagerflyene.

Likevel er Kinas industrielle kapasitet for bygging av skip og fly overlegen alle andre lands. Så det vil kanskje ikke ta så lang tid som mange tror før Kina kan operere fire eller fem hangarskip, samt et stort antall av FC-31-varianten.

Kina har ikke en ekvivalent til jagerflyet F-35B, som kan ta av vertikalt. Faktisk har ikke Kina en femtegenerasjons stealth-jagerfly med vertikale start og landingskapasiteter i det hele tatt.

