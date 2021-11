annonse

Politihøgskolen skal gjennomføre en systematisk evaluering av politiets rolle i forbindelse med Kongsberg-drapene 13. oktober.

Evalueringsarbeidet har som mål å «identifisere læringspunkter» i forbindelse med hendelsesforløpet, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

− Dette er en svært alvorlig hendelse som har preget etaten og samfunnet for øvrig. Det er viktig for oss å søke kunnskap og sikre lærdom fra slike hendelser for å styrke politiets evne til å møte alvorlige trusler i samfunnet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland ifølge NTB.

Politiet har fått mye kritikk for at det tok over en halvtime fra politiet fikk første melding om angrepet, til Espen Andersen Bråthen (38) ble pågrepet. Politiet var i kontakt med Bråthen fem minutter etter første melding, men han kom seg unna og drepte deretter fem personer.

Evalueringen skal ta for seg hele tidsforløpet fra politiet fikk kjennskap til Bråthen gjennom bekymringsmeldinger, og frem til pågripelsen.

– Dette innebærer blant annet hvordan politiet og PST har behandlet tips og bekymringsmeldinger, informasjonsutveksling mellom relevante aktører og politiets operative håndtering av hendelsen, sier Bjørnland.

Det er satt av et halvt år til arbeidet, og rapporten skal etter planen legges fram i april, opplyser NTB.

