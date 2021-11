annonse

Det er produsentene som tjener på galopperende strømpriser. Leverandørene, som selv kjøper strøm til spotpris på “markedet” og lever av de mellomlegg de kan tiltuske seg hos kundene, er selv utsatt. Særlig hvis de har gitt mange kunder fastkontrakter til lav pris.

UK har kanskje det mest liberalistiske kraftsystemet i Europa, uten noe særlig med buffere for verken kunder eller leverandører. Nå velter konsekvensene inn over bransjen. Foreløpig har ni leverandører med totalt 1,7 millioner personkunder gått konkurs, og det er bare begynnelsen.

Bulb, landets 6. største strømleverandør som alene har 1,7 millioner kunder, er på vei mot konkurs. Ifølge Daily Express finner ikke myndighetene noen løsning, og sammenbruddet kan komme allerede denne uke. Andre kilder sier at selskapet neppe kan overleve november uten ny finansiering.

Det har pågått samtaler med et mindre antall mulige kjøpere, men ingen har meldt seg så langt. Talerør for selskapet sa fredag at de var oppmuntret av lavere strømpriser, men nå har vinden i Nord-Europa løyet, og prisene er på vei opp igjen.

Selskapet skal ha verdier tilsvarende 12 mrd. kroner, men det er lite i gjeldsøkonomiens tidsalder, og langt unna solvens. Hvis selskapet kollapser, mister rundt 1 000 ansatte jobben. Bulb ble etablert i 2015 og har ca. 6 prosent av det britiske markedet.

Det finnes en ordning som heter Supplier of Last Resort, og som innebærer at myndighetene tar ansvar, men ifølge Express er Bulb for stort til å kunne komme inn under denne ordningen. Myndigheter og bransje er enige om at de vil beholde et “konkurransedyktig og innovativt” system.

Tre britiske strømleverandører gikk konkurs bare i september. I oktober opplevde Bulbs kunder en prisøkning på opptil 80 prosent.

Moral? Hvis vanlige folk har greid å skaffe seg en god varig strømavtale til fast pris, finner systemet alltid en måte å gå rundt den på. Om nødvendig gjennom konkurs.

De britiske myndighetene med statsminister Boris Johnson i spissen er overbevist om at vindkraft til havs, til ca. fire ganger prisen av vindkraft til lands, er framtida. Det er nok ingen fare for at kraftprisen vil gå ned med det første.

