Liverpool fortsetter kjøret i mesterligaen og tok sin fjerde seier av fire mulige da Atlético Madrid ble sendt hjem med et 2-0-tap. Milan og Porto spilte 1-1.

Liverpool er allerede gruppevinner. Det er sju poeng ned til Porto med to runder igjen. Atlético er poenget bak Porto, mens selv Milan med sitt ene poeng henger med i kampen om avansement.

Diogo Jota og Sadio Mané scoret målene før første omgang var halvspilt. Liverpool hadde få problemer med å forsvare ledelsen mot et lag som måtte spille over en omgang i undertall.

– Det var en nesten perfekt kamp, akkurat slik vi ønsket det. Vi scoret i de rette øyeblikk. Atlético var farligere fra start enn de var på sin hjemmebane, men vi forsvarte oss bra, og så profitterte vi på to fantastiske framspill fra Trent (Alexander-Arnold), sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Laget hans er nå ubeseiret i 25 kamper i ulike turneringer, tangering av klubbrekorden fra 1982.

Etter en jevn start var det hjemmelaget som tok kommandoen på Anfield. Diogo Jota var våkent framme på Alexander-Arnolds innlegg inne i feltet og hadde ingen problemer med å nikke inn 1-0 etter 13 minutters spill.

Sadio Mané har vært god for Liverpool og hadde regien til 2-0. Han dro ballen framover og passet til Alexander-Arnold, som skjøt på direkten. Skuddet ble en flott pasning til Mané, som styrte ballen i mål.

Sårt savnet

Atlético hentet opp to mål i det forrige møtet i Madrid med to mål av Antoine Griezmann, før Griezmann ble utvist og Liverpool avgjorde. Den utestengte franskmannen var sårt savnet onsdag.

Det spanske laget gjorde det heller ikke lettere for seg da Felipe måtte ta en tidlig dusj før pause. Dommeren var nådeløs da stopperen ikke kom til ham for å motta et gult kort for en felling av Mané, og dermed ble det rødt i stedet.

Jota trodde han hadde gjort 3-0, men etter VAR-sjekk viste det seg at portugiseren var i offside. Så trodde Luis Suárez at han hadde redusert med et skudd via Joël Matip og i mål. Også den gangen ble det annullering for offside i trekket før.

Liverpool mot Atlético Madrid var i mars i fjor den siste kampen i England før samfunnet ble nedstengt og all idrett stoppet på grunn av koronaviruset. Da tapte Liverpool og røk ut. Onsdag var det Jürgen Klopps lag som kunne juble og feire avansement.

Endelig Milan-poeng.

Milan topper serie A etter en solid sesongstart, men i mesterligaen har poengene latt vente på seg. Det første kom med 1-1 hjemme mot Porto onsdag.

Milan jaktet sin første seier i mesterligaen denne sesongen og var også ute etter å revansjere 0-1-tapet i bortemøtet mot Porto. Luis Diaz scoret for gjestene tidlig i 1. omgang, mens Milan utlignet på et selvmål av Chancel Mbemba etter en times spill.

Zlatan Ibrahimovic startet på benken, men ble kastet innpå det siste kvarteret, men supersvenskene klarte ikke å hjelpe laget sitt til seier.

Sjokkstart

Gjestene holdt på å score på San Siro før det var gått ett minutt, men Evanilson traff nettveggen da han plutselig sto alene inne i feltet. Etter fem minutter var derimot Luis Diaz framme og satte ballen i mål. Marko Grujic vant ballen høyt oppe i banen, og mens Milan-spillerne ropte på frispark fant han Diaz på bakre stolpe.

Milan hadde mye ballbesittelse, men det var likevel Porto som var nærmest mål da Evanilson hadde en heading i tverrliggeren like etter sidebytte.

Etter en time kom utligningen. Et frispark ble dårlig klarert. Oliver Girouds skudd ble reddet av Diogo Costa, men ballen havnet ute hos Pierre Kalulu som skjøt mellom beina på målvakten og så via Chancel Mbemba, som forsøkte å stoppe ballen på målstreken.

