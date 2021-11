annonse

Bilføreren som kjørte på trafikkdirigenten som døde på riksvei 7 i Ål i september, vedgår straffskyld, skriver NTB.

– Det er riktig at han har vedgått straffskyld. Bakgrunnen er at han har holdt for høy fart, sier forsvareren hans Sindre Løvgaard til Hallingdølen.

Ulykken skjedde på kvelden 22. september like øst for Ål sentrum. 33 år gamle Magnus Grønvold fra Stavern mistet livet. Han jobbet som trafikkdirigent i forbindelse med asfalteringsarbeid på stedet.

– Han har forklart at hadde en fart på nærmere 80 og det er bakgrunnen for at han vedgått straffskyld, sier forsvarer Løvgaard.

