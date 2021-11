annonse

annonse

Byrådet sier nei til to planlagte byggeprosjekter, og begrunner avslaget med at det angivelig dreier seg om en ytterligere bilbasert utbygging.

– Byrådet er opptatt av å legge til rette for nye boliger, men mener at det ikke bør skje her. Utbygging av ytterligere 55 boliger i Voksenkollen vil føre til betydelig økt bilbruk noe som verken er bra for klimaet eller for det trange veisystemet oppover Holmenkollåsen, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen fra MDG, til Akersposten.

– Selv om boligene i Voksenkollen ligger idyllisk til med nærhet til marka, så er servicetilbudet i området begrenset og t-banen bruker lang tid ned mot byen. Det betyr at beboerne her i stor grad vil være avhengig av en til to biler for å få utført daglige gjøremål. Det er ikke en ønsket utvikling i Oslo.

annonse

Les også: MDG-populismen står i veien for en viktig debatt om kjøttforbruket vårt (+)

MDG-politiker Marcussen sier at skal vi nå klimamålene og skape en mer menneskevennlig by, må biltrafikken reduseres, grøntområder sikres og boliger bygges i nabolag med flere tilbud i nærheten.

Hun vil at gang-, sykkel- og kollektivtransport skal være førstevalgene for innbyggerne. Dette skal bidra til at Oslo når sitt nullvekstmål og vedtatte mål om redusert bilbruk. Hun sier også at byens skogområder skal bevares både for rekreasjon og som naturlig karbonlager, som del av klimastrategien.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474