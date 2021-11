annonse

Onsdag 2. desember 2020 ble en mann (59) fra Oslo stoppet av en politipatrulje på E18 ved Horten.

Vedkommende (heretter benevnt som tiltalte) fikk på stedet tilbud om å godta et forenklet forelegg for å ha holdt en gjennomsnittsfart på 132,7 km/t over en strekning på 4 000 meter. Høyeste tillatte hastighet på stedet var 110 km/t.

Retten

Tiltalte aksepterte ikke boten, hvorpå nærværende fartsovertredelse ble av politimesteren i Sør øst-politidistrikt oversendt Vestfold tingrett for rettslig avgjørelse.

Hovedforhandling ble holdt 29. oktober 2021. Tiltalte møtte uten forsvarer, og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen.

Retten fikk forklaring fra et politivitne, og aktor mente at tiltalte måtte dømmes i overensstemmelse med tiltalebeslutningen til en bot på kroner 7 700, subsidiært fengsel i åtte dager.

Steinsprut

2. desember skulle tiltalte i et jobbmøte i Sem, et tettsted i Tønsberg kommune i Vestfold. Han kjørte derfor E18 sørover. Det var regn og våt veibane.

Ifølge tiltalte kom han i høyre felt bak en lastebil som forårsaket en steinsprutskade i tiltaltes frontrute. Tiltalte la seg derfor ut i venstre felt og kjørte forbi lastebilen.

Stoppet

Relatert til politivitnes forklaring, kjørte tiltalte forbi den sivile politibilen i høy hastighet. Det ble derfor fra politiets side igangsatt en hastighetsmåling av tiltaltes fart.

Nærværende kontrollmåling ble gjennomført i et minutt og 48 sekunder over en avstand av på 4 000 meter, og avdekket en gjennomsnittsfart på 132,7 km/t. Dette etter at innlagt fradrag for sikkerhetsmargin til fordel for tiltalte var trukket fra.

Covid-19

Tiltalte innrømmet overfor politiet at han kanskje hadde hatt litt høyere hastighet enn hva den lovlige fartsgrensen på stedet var. Han hadde prioritert å følge med på veien, fremfor å fokusere på speedometeret.

På bakgrunn av at polititjenestemennene ikke hadde overholdt smittevernreglene i henhold til covid-19 pandemien, nektet tiltalte å skrive under samt godta det forenklede forelegget for fartsoverskridelsen han ble tilbudt.

Tiltalte hevdet at de to polititjenestemennene hadde handlet og opptrådt uansvarlig med tanke på smittevernhensyn da de stoppet ham for å introdusere resultatet av selve fartsmålingen.

Retten fikk av tiltalte blant annet innblikk i at politiet ikke benyttet seg at munnbind, politimennene holdt ikke tilstrekkelig avstand da de anmodet tiltalte å se på videomålingen i politibilen.

Til slutt prosederte tiltalte overfor retten at han tilhørte risikogruppen for koronasmitte.

Dom

Retten konkluderte med at tiltalte utvilsomt hadde forholdt seg som tiltalebeslutningen forutsa, samtidig som han handlet med den grad av nødvendig skyld loven forutsetter.

Samtidig var rettens oppriktige oppfatning at politiets eventuelle fraværende etterfølgelse av smittevernreglene ikke kan få betydning for gjennomføringen av den her avviklede fartskontrollen.

Tiltalte ble dømt til en bot på 7 000 kroner, subsidiært åtte dager i fengsel.

Klage

Dommerfullmektig, Ingeborg Karlsen, ved Vestfold tingrett var krystallklar:

En videre klage og/eller overholdelse av smittevernreglene må forfølges gjennom klage til politiet etter anmeldelse.