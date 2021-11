annonse

NRK mener republikaneren Glen Youngkin «vant etter å ha holdt Trump på avstand». Det kommer frem i en kommentar som blir kalt «Urix forklarer».

Statskanalens mening er underskrevet USA-korrespondent Anders Tvegård. Han legger liten vekt på Demokratene selv og Joe Biden som årsak til det oppsiktsvekkende valgnederlaget i delstaten Virginia.

Hovedfokuset er på Trump, der NRK skriver følgende i sin tittel:

«Vant etter å ha holdt Trump på avstand», med henvisning til valgvinneren Youngkin.

– Det er flere forklaringer og oppfatninger av hva som skjedde, skriver Tvegård før han ramser opp flere punkt der det blant annet står at Youngkin ikke ville drive valgkamp med Trump.

– Trump var ikke fysisk til stede for Youngkin, men han sendte ut ti e-poster med støtte og holdt et telefonmøte. Den tidligere presidenten tok æren for at Youngkin vant, mange timer før resultatet var klart, skriver Tvegård videre.

Demokrat-kritikk på CNN

Joe Biden vant med ti prosent over Trump i Virginia for ett år siden. Tirsdagens valgresultatet har derfor sendt sjokkbølger i USA.

I amerikanske medier har den Trump-kritiske pressen hatt en litt annen vinkling enn NRK. CNN diskuterte valgseieren til Republikanerne tirsdag kveld. Den politiske kommentatoren Van Jones fortalte at Demokratene har gått i feil retning og at de opptrer «støtende».

– Demokratene fremstår som irriterende og støtende, og virker ute av kontakt med virkeligheten, sa Jones på CNN.

Van Jones: “Democrats are coming across as annoying and offensive and out-of-touch. I think there is a message here.”

Anderson Cooper. “It seems annoying to a lot of people” pic.twitter.com/htNI89luii

