Språkrådet arrangerer den 9. nov. noe det kaller Språkdagen. Etter å ha lest siste «Språknytt» har jeg tillatt meg å kalle den «Nynorskdagen».

Videre har jeg omdøpt det hovedtema språkdirektøren i sin leder omtaler slik: «hvordan kan vi sikre at nynorskelever i skolen får like god undervisning som bokmålselevene», til: «hvordan skal vi hindre at nynorskelever går over til bokmål, (etter eget ønske og fri vilje)». Om min antagelse om en skjult agenda er riktig er landet på ville veier.

Noregs mållag var ikke fornøyd med den nye språkloven, til tross for urimelig favorisering, og vil ha omkamp.

Nynorskfolket skal ha ros for sin dyktighet og kampvilje, og bekler da også viktige språkstillinger over en lav sko. Språksjefen i NRK er alltid nynorsktalende, og jeg husker ikke at vi har hatt en Språkdirektør som har vokst opp med bokmål, for å nevne et par. Språkrådet er da også proppfullt av dyktig nynorsktalende. Mitt forsøk på å få vite hvor mange ble avfeid med at alle behersker begge målformer. Språkdagen er en ny nynorskoffensiv.

Språksituasjonen i landet er slik at en stadig økende prosent går over til bokmål, og ihuga nynorskbastioner er på vikende front. Tendensen merkes i fylker, kommuner og skoler. I Vestland fylke er det derfor i dag 65 prosent av grunnskoleelevene som har bokmål. Å bekjempe dette er helt urimelig.

Dessverre synes det langt frem til et fritt Norge, der målformene får utvikle og balansere seg fritt uten den slavebinding og tvangstrøye som i dag eksisterer. Og nå ønsker Språkrådet å dreie tommeskruen til enda et hakk.

Drømmen er et land der sidemålet er valgfritt, der prosentslaveri er oppløst, og det utopiske pålegget om at alle offentlig ansatte skal beherske begge målformer skriftlig, fjernet. Og et Språkråd som retter seg etter dette, og ikke ser det som sin misjon å bekjempe flertallsviljen. (Er det ikke demokrati Norge kalles?)

I rettferdighetens navn skal nevnes at Språkdagen også skal drøfte det viktige tema, «hvordan styrke norsk fagspråk», et emne språkdirektør Åse Wetås har frontet på en fremragende måte.

