I dag er mediemarkedet delt mellom noen få milliardkonserner. Avisene begynner å bli like. Men hvorfor er det ingen som protesterer?

– Jeg trodde vi gikk inn i journalistikken for å være kritiske vaktbikkjer, men når det kommer til egne konsern og eiere, så kan det jammen se ut til at de reduserer seg selv til en flokk lydige konsernbikkjer, skriver redaktør Erik Waatland i Medier 24, og spør hvor debatten er:

– Hvorfor vil ingen snakke om det? Er det frykt for egen karriere?

Waatland sier at han ikke har svaret og håper noen kan hive seg på debatten. Ikke for å «nok en gang si hvor bra konsernet er for vår utvikling», for det vet vi, men å snakke om hvilke utfordringer konsernets grep kan ha?

Han nevner at målstyring er en måte mediekonserner har fått stadig større makt over avisene på. Han spør hvordan avisens egenart påvirkes når den fylles opp med fellesstoff, eller hvilke konsekvenser det får når man kjører felles nett/papirdesk. I store saker har de ofte opprettet fellesredaksjoner. Utvanner det den enkelte redaktørs uavhengige rolle og avisens egenart?

Waatland skriver at det er fellesredaksjoner på tvers av merkevarer, man har stoffutveksling, det sendes reportere på tvers av redaksjoner for å dekke hendelser – og man måles på tilnærmet lik måte.

– Dette gjør også at vi blir likere i form og uttrykk, skriver han, og legger til:

– Vi vet alle om stordriftsfordeler, økonomiske muligheter og fordelen av å dele på kostnader og kompetanse. Men har vi snakket nok om utfordringene?

