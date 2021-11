annonse

Bompengeselskapet Ferde brukte et kinesisk firma til å granske sladrebilder av ulovlige passeringer.

Det er brudd på personvernregelverket, mener Datatilsynet. Det er ikke lov å sende slike opplysninger ut av landet. Ferde fikk fem millioner i bot.

Men Ferdes eneste inntekter er bompenger, så de planlegger å sende regningen til bilistene. Kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde forteller at boten blir bokført som en driftskostnad. Det begrunner hun med at alle kostnadene blir betalt med bompenger. Men hun forsikrer at avtalene med det kinesiske firmaet er avviket, og at Ferde selv har tatt på seg oppgaven.

Denne praksisen har fått Helge André Njåstad fra Frp til å reagere. Han krever at eierne av Ferde dekker inn sine egne bøter og ikke sender dem videre. Njåstad har sendt et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet, der han spør om følgende: «Mener Statsråden at de som er utsatt for straffbare forhold er de samme som skal betale boten?»

– Bompengeavtalen stengjer ikkje for at Ferde AS kan dekke gebyret frå Datatilsynet med bompengar. Dette er på same måte som at eventuelle gebyr til offentlege etatar og verksemder må dekkast av verksemda si tildeling, sjølv om dette er offentlege midlar som mellom anna kjem frå skatteinntekter, skriver Nygård i sitt svar.

– Ironisk

– Det er jo veldig ironisk at de som er offer i saken skal betale mer bompenger for at Ferde skal betale boten. Det bør heller være eierne av Ferde som skal betale, altså de tre fylkeskommunene, sier Njåstad til NRK, og retter en skarp pekefinger:

– Ferde må ordne dette på andre måter enn å sende regningen til bilistene.

