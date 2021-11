annonse

Dette er torsdagens fotball-rykter.

Manchester United planlegger å speide Monacos høyt rangerte franske midtbanespiller Aurelien Tchouameni (21), mens de trapper opp søket etter en erstatter for den 28 år gamle Paul Pogba. (Football Insider)

Paris St-Germain-spissen Kylian Mbappe kan kreve at en OL-klausul settes inn i enhver potensiell kontrakt med Real Madrid etter at 22-åringen offentlig uttrykte ønsket om å representere Frankrike ved Paris-lekene i 2024. (AS – på spansk)

Brasilianske Palmeiras er interessert i å signere Manchester United-spissen Edinson Cavani (34), når uruguayanerens kontrakt går ut neste sommer. (Daily Express)

Villarreal-manager Unai Emery (50) avviste en overgang til Newcastle fordi klubben ønsket en klausul i kontrakten hans, noe som ville tillate dem å sparke ham hvis Magpies rykker ned på slutten av sesongen. (Daily Mirror)

Manchester City har fortalt Leicester-manager Brendan Rodgers (48) at de er interessert i at han tar over etter Pep Guardiola når den 50 år gamle spanjolen forlater klubben. (The Transfer Podcast via Leicester Mercury)

Tottenham leder kampen om å signere den 21 år gamle Fiorentina-spissen Dusan Vlahovic, med serberen åpen for overgang til Premier League. (La Nazione – på italiensk)

Newcastle forventes å gjøre et bud for den tidligere Liverpool-midtbanespilleren Philippe Coutinho i januar, og Barcelona er interresert i å selge den 29 år gamle brasilianske landslagsspilleren. (Sport)

Barcelona håper på å binde den franske vingen Ousmane Dembele (24) til en ny treårskontrakt innen utgangen av november. Dembele, hvis nåværende avtale utløper neste sommer, sies å ha blitt enige om lønnskutt. (Mundo Deportivo – på spansk)

Everton vurderer å legge inn bud på Real Mallorca og Ghanas midtbanespiller Iddrisu Baba (25) i januar. (Fichajes via Daily Mail)

Wolves planlegger å “akselerere samtalene” med RB Leipzig for å gjøre den 25 år gamle Sør-Korea-spissen Hwang Hee-chans lån til en permanent avtale. Klubben kan forsøker også å hente den portugisiske spilleren Renato Sanches (24) fra den franske klubben Lille. (Birmingham Mail)

Barcelona vil prøve seg på den 24 år gamle Tottenham-midtbanespilleren Tanguy Ndombele i januar, men har kanskje bare råd til en låneavtale for franskmannen. (Sport – på spansk)

West Hams høyreback Ben Johnson (21) skal bli tilbudt en ny kontrakt av Premier League-klubben etter at han nylig brøt seg inn i David Moyes’ startellever. (Daily Star)

