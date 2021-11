annonse

Trygve Slagsvold Vedum har fått inn i regjeringsplattformen at det skal legges opp til «brede forlik» i migrasjonspolitikken. Også Frp er invitert, skriver Aftenposten.

Det betyr at den nye regjeringen kan søke til høyre for å få flertall i migrasjonspolitikken. I andre saker skal hovedregelen være at de går til SV først.

Ifølge Aftenpostens opplysninger ønsket Sp at det skulle stå i Hurdalsplattformen at flertallet som står bak asylforliket fra 2015 skulle legges til grunn for regjeringens migrasjonspolitikk. Det vil si et flertall som SV ikke var del av.

Ap ønsket visstnok ikke en slik formulering i plattformen.

I desember i fjor fant Ap, Sp og Frp sammen om nye asylinnstramninger.

