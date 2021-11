annonse

annonse

Tyske aktivister erklærer at de vil kjøre en buss til Polen for å hente migranter til Tyskland.

To organisasjoner står bak initiativet. De er Seebrücke Deutschland (Brygge Tyskland) og Leave No One Behind, skriver NTB.

De planlegger å bringe nødhjelp til hundrevis av mennesker som ikke kommer seg videre fra grenseområdet mellom Polen og Hviterussland.

annonse

Mange av dem kommer angivelig fra områder rammet av konflikt i Midtøsten.

– Innenriksdepartementet er blitt spurt om å sikre at bussen på returreisen får tillatelse til å bringe flyktninger trygt til Tyskland som et tegn på europeisk solidaritet, skriver Seebrücke Deutschland i en uttalelse fredag.

Planen er at bussen skal reise fra Tyskland mandag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474