Arbeidstilsynet vil gi Utdanningsetaten i Oslo kommune 20.000 kroner i bot per dag. Hvis de ikke kan sikre ansatte i skolen mot vold og trusler på arbeidsplassen.

– Utdanningsetaten frist fram til 15. mars neste år med å oppfylle vårt pålegg, sier Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet, til Dagsavisen.

Direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, Marte Gerhardsen sier at de har utviklet et godt opplegg for å lære opp ledere og ansatte. Det skal nå testes ut.

Aagaard mener situasjonen i osloskolen er alvorlig.

– Vold og trusler om vold er et alvorlig arbeidsmiljøproblem som har store fysiske og psykiske skadevirkninger for den enkelte. Vi ser at dette er en bransjeutfordring i skolen.

Marte Gerhardsen skriver i en epost at de har utviklet et godt opplegg for å lære opp ledere og ansatte. Opplegget testes nå ut på seks skoler, og vil implementeres i tråd med de tidsfrister Arbeidstilsynet har gitt.

