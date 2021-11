annonse

Den unge latinamerikanske kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez påstår at Demokratenes valgtap i Virginia er et resultat av å kjøre en «helt 100 % supermoderert kampanje»

Fox News melder at Ocasio-Cortez, hevder at republikaneren Glenn Youngkin vant guvernørvalget i Virginia, fordi den demokratiske kandidaten Terry McAuliffe kjørte en «100 % supermoderert kampanje», som ikke «ga energi til en progressiv base».

Ocasio-Cortez kom med påstandene i en Instagram-historie onsdag kveld, som siden har blitt delt på andre sosiale medieplattformer:

– Pluss, på valgfronten. Jeg tror faktisk vi har gode nyheter også. Jeg vet at Virginia var en stor nedtur. Og ærlig talt, om noe, tror jeg at resultatene viser grensene for å prøve å drive en fullstendig 100% super moderert kampanje, som ikke begeistrer, snakker til, eller gir energi til en progressiv base. Og ærlig talt, vi ble ikke engang invitert til å bidra i valgkampanjen, sa hun.

