annonse

annonse

En tidligere Ap-topp er bekymret for at Øst-Finnmark kan tømmes fullstendig for folk de neste 80 årene. Det trengs radikale grep, mener han.

– Gjøres ikke noe dramatisk, så dør Nord-Varanger ut, og Finnmark blir fritt for folk med unntak av kanskje noen få bosenter, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som er tidligere finansminister og statsråd ved statsministerens kontor, og i tillegg til å ha vært stortingsrepresentant, til VG.

Menon Economics, der den tidligere Ap-toppen er partner, har laget en prognose basert på SSBs forventede befolkningsvekst frem til 2050, i tillegg til å ha regnet videre frem til 2100. Ifølge prognosene går kommunene fra omtrent 12.000 innbyggere i regionen til kun 1300 innbyggere.

annonse

– At det var utfordringer med befolkning i Finnmark visste jeg. Men at det var så dramatisk, har sjokkert meg, sier Schjøtt-Pedersen.

Strategisk viktig

Bare siden januar har det i Troms og Finnmark vært en befolkningsnedgang på 0,2 prosent. Dette skaper bekymring, ettersom Troms og Finnmark har 15 prosent av landets kystlinje, og er et strategisk viktig område, grunnet grensen til Russland.

annonse

Schjøtt-Pedersen peker på tre konkrete tiltak for å øke tilflyttingen til regionen. Han mener man må doble avskrivingen for studielån fra 25.000 til 50.000 kroner i året, forsøke å øke tilflyttingen fra andre deler i Europa, og gjeninnføre ekstra barnetrygd for Finnmark og Nord-Troms.

– Det er en sikkerhetspolitisk trussel at de bor så lite folk i Finnmark, og særlig i Øst-Finnmark. Særlig med tanke på at befolkningen synker. Vi er nødt til å ta drastiske grep, og jeg tror vi trenger en Nord-Norge-reform for å ta tak i et problem vi har kjent til, uten å adressere det over lang tid, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) om saken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474