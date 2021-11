annonse

annonse

VG forsøker å sette merkelapp på Høyre-politiker.

Stortingsrepresentant for Høyre, Mahmoud Farahmand, blir forsøkt stemplet av VG.

Det viser seg nemlig at Farahmand var tilstede på en lunsj i Oslo sammen med Helge Lurås og Resett-gründer Mikkel Dobloug.

annonse

Høyre-politikeren, som representerer Telemark, var en mulig kandidat i de tidligste sonderingene rundt stillinger i nettavisen.

Farahmand er en kjent kritiker av dagens innvandringspolitikk, men han velger kanskje en litt mykere profil enn det Resett gjør. Det er vel ingen hemmelighet at han takket nei, ei heller at han er enig med mye av det Resett skriver.

Så gjør VG et poeng ut av at han tar avstand fra «noe av det de skriver». De forklarer dårlig at det i all hovedsak gjelder tilnærmingen til problematikken rundt innvandring og integrering i Norge.

annonse

Farahmand er en sofistikert person som nok heller ønsker seg en diskusjon som handler mer om løsninger på problemer enn mer splittelse, ifølge ham selv.

Det er både forståelig og helt klart noe som man kan ha sympati med. Men så kommer problemet med dette. I dagens Norge er det slik at tilhengere av andre løsninger rundt innvandringspolitikken enn de som er politisk korrekte, automatisk vil klistre en merkelapp i panna på den som måtte være freidig nok til å komme med noe sånt.

Det merker jo Farahmand selv nå.

Han er kritisk til dagens innvandringspolitikk, det er nok til at VG setter i gang å lage en drittpakke om ham. Å sette politikeren i bås med Resett er jo da en fin måte å få svertet Høyremannen på. Det er det som er det virkelig problematiske med samfunnet i dag.

Farahmand sier til VG på spørsmål om han tar avstand fra Resett i dag, et spørsmål som i seg seg selv oser av forakt og fordommer mot mennesker som våger å tenke motstrøms:

– Fra noe av det de skriver, så gjør jeg jo det. Det er greit å være kritisk til innvandring og det er greit å diskutere integrering. Det er greit at den typen synspunkter og ståsteder som Resett har kommer frem, men jeg hadde nok ikke valgt de samme ordene og jeg tror ikke de har valgt en fornuftig tilnærming.

Da tvinger dessverre spørsmålet seg frem: Har du valgt en fornuftig tilnærming, Farahmand?

Tilsynelatende ikke, siden VG lager denne artikkelen for deretter å spørre deg om du tar avstand fra Resett i dag. Dette gjør de bevisst for både å finne ut av hvor du faktisk står i dette spørsmålet, og deretter for å plassere Resett trygt og godt i en ekstremistisk brun smørje.

annonse

«Flerkulturell innvandring, islam og kritikk av etablerte medier har vært tilbakevendende temaer i artiklene som publiseres», skriver VG om Resett.

Ja, i likhet med veldig mange nordmenn så er man lei av VGs og de andre såkalte «etablerte medienes» berøringsangst overfor temaer som i aller høyeste grad bør komme opp til overflaten.

Har VG noen gang tenkt på å lage en artikkel om hvor mange innsatte i norske fengsler, spesielt i østlandsområdet, som er av utenlandsk opprinnelse? Har de fokus på de enorme problemene rundt integrering av unge asylsøkere som tar avstand fra norske verdier og lover? Har de et fokus på alle kvinner og unge jenter som tvinges av sine mannlige slektninger til å gå med hijab, burka og tvinges til ikke å finne seg en norsk kjæreste, for eksempel?

Hvis ikke, så er det vel rett og slett en tvingende nødvendighet at Resett eksisterer?

For noen må nesten peke på keiseren og si at han ikke har noen klær på seg. Hvis ikke så beveger man seg mot noe som ligner et totalitært samfunn, hvilket jeg betviler at VG ønsker.

Men med sin nedlatende holdning og forsøk på svartmaling og uthenging av folk som faktisk tør å si sin mening offentlig, så er det den veien det faktisk går.

«Resett er to ganger nektet opptak i Redaktørforeningen, blant annet begrunnet i gjentatte brudd på pressens etiske regelverk», maler VG videre.

Men hva med VG selv og de andre «etablerte mediene»?

VG ble felt to ganger bare i 2019, og verstingen er NRK. Men de fleste husker vel VGs motbydelige agenda mot Trond Giske og den såkalte Bar Vulkan-saken.

Et medlem i PFU kalte dette for «en skamplett på norsk pressehistorie».

Det er lett å slenge dritt om andre, men vanskeligere å både se og ikke minst forstå at man selv står i dritt til oppover anklene.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474