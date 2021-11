annonse

annonse

Biskop Ingeborg Midttømme er på plass i Glasgow som en lobbyist mot oljeproduksjon. Men hun får liten støtte fra de andre trossamfunnene.

– Vi mener det er viktig å oppfordre til en god forvaltning av skaperverket, men vi har ikke et grunnlag i kristen etikk for å konkludere med at all oljeleting er etisk kritikkverdig, skriver fungerende generalsekretær Espen Ottosen i en epost til Dagen, og sier videre:

– Vår rolle er ikke å komme med partipolitiske konklusjoner.

annonse

Les også: Rapport: Elbiler er ikke klimavennlige



Biskopen i Møre bispedømme, Ingeborg Midttømme, vil at regjeringen skal stanse all oljeleting.

– Det finnes nok olje i verden, mener Midttømme.

annonse

Midttømme er en av flere lobbyister fra Den norske kirke som befinner seg på klimatoppmøtet i Glasgow.

Les også: Sier til Resett at han vil lage norsk miljøavis: – MSM mangler kriseforståelse (+)

Men verken Pinsebevegelsen, Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet, Misjonskirken, Laget NKSS eller Den katolske kirke har tatt et standpunkt om norsk oljeleting.

Generalsekretær i Laget NKSS, Karl Johan Kjøde, vik ikke ta et radikalt standpunkt rundt den norske oljeletingen.

– Det oppleves foreløpig ikke som et trosspørsmål, men det kan bli det når Den norske kirke uttaler seg så sterkt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474