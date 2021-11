annonse

Sylvi Listhaug kritiserer regjeringen, en av deres første saker etter valget er å doble fagforeningsfradraget.

– Dette er vel premien etter valgkampen for alle de pengene som ble pumpet inn på rødgrønn side. Her får de valuta for pengene, sier Listhaug til VG.

Listhaug sier at Frp ikke er imot skattelettelser.

– Alle bør få skattelettelser og man bør ikke bli premiert bare fordi man er medlem i LO eller en annen organisasjon.

Arbeiderpartiet har fått 25,8 millioner kroner av LO, Sp 5,8 millioner, SV 8,3 millioner og AUF 2,4 millioner kroner i støtte. Nå vil regjeringen doble fagforeningsfradraget fra dagens 3.850 til 7.700 kroner.

– Det er viktig for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet og for at flere arbeidsfolk skal få et fellesskap rundt seg, sa arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) til VG onsdag.

