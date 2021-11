annonse

I koronaårene 2020 og 2021 har flere studenter enn noen gang tidligere oppnådd karakteren A. Strykprosenten er også rekordlav.

Det viser ferske tall i database for statistikk om høyere utdanning (DBH/NSD), opplyser Khrono.

Prosentandelen med A våren 2021 var på 15,77 prosent. Det er det høyeste siden 2004, som er da DBH har sammenlignbare tall fra.

I gjennomsnitt har strykprosenten for utdanningsinstitusjonene ligget rundt 7. Våren 2020 falt den til 5,4, mens den var nede i 5,3 våren 2021.

Statlige vitenskapelige høyskoler hadde lavest strykprosent våren 2021, med 3,9 prosent. Universitetet i Oslo var institusjonen der færrest studenter strøk: 3,8 prosent.

Private vitenskapelige høyskoler hadde høyest strykprosent med 5,9.

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, sier til Khrono at hun tror mye av forklaringen ligger i at mange studenter har mistet deltidsjobbene sine, og at tilbudet de ellers er vant til å benytte seg av utenfor universitet og høyskole har vært stengt ned.

— Da kan resultatene tyde på at de rett og slett har studert flittigere og dermed presterer bedre, mener hun, men legger til at nye vurderingsformer, flere fag med hjemmeeksamen og overgang til bestått/ikke bestått-vurdering også har spilt inn.

Lund mener det er viktig at vi evaluerer kompetansen studentene sitter igjen med etter koronatiden.

— Man må også spørre hva man har gått glipp av i denne perioden. Har man lært seg teknikker og informasjon på en måte som gjør at man ikke er like klar for å møte arbeidslivet? spør Lund.

Khrono nevner at dette særlig kan gjelde profesjonsrettede utdanninger der praksis står sentralt, så som tannteknikere og sykepleiere.

