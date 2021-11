annonse

– Guilt by association.

Professor Geir Woxholth ved det juridiske fakultet ved UiO, tar Høyres stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand i forsvar, etter at sistnevnte ble omtalt som mulig Resett-topp i en VG-artikkel nylig.

– I denne «saken» fremgår det helt tydelig at det opplegget Mahmoud Farahmand var tiltenkt og fikk tilbud om å være med på ble avslått av ham selv – og det ganske så kjapt etter at det ble fremsatt. Dette bekreftes både av ham selv og Resett. Jeg forstår derfor ikke hva som er poenget med oppslaget, skriver professoren i et Facebook-innlegg.

Woxholth synes ikke man kan konkludere med at dette er et forsøk på brunbeising.

– Men det er altså ikke noe i oppslaget som er av reell nyhetsmessig eller samfunnsmessig interesse. Det neste blir vel at Mahmoud Farahmand har gitt noen spredte likes på Resetts side? For det seiler vel opp en drittpakke her? Hva kan ellers være poenget med et så negativt oppslag om det jeg opplever som en dyktig og ordentlig enkeltperson og politiker?

Tilbaketog og skrifting

UiO-professoren peker på de nylige sakene Dagens Næringsliv har publisert om den nylig utnevnte statssekretæren i Helsedepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).

– Han måtte gjøre tilbaketog og skrifte offentlig at han ikke lenger mente det han tidligere gjorde (hvilket han muligens fortsatt gjorde – han hadde ikke noe valg hvis han skulle overleve i jobben), skriver Woxholth.

Woxholth karakteriserer oppslagene som et tegn på en dårlig utvikling.

– Veldig trist utvikling at alle som vil «fremover her i verden» må passe på alt han eller hun sier og gjør – i alle livets forhold og til enhver tid – er helt ukontroversielt og politisk korrekt. En helt pervers dyrkning av renhet dette. Media inntar her den helt motsatte rollen av den rollen samfunnsansvaret tilsier at media bør innta. Men det gir vel likerklikk?

