28. oktober ankom en utlending fra Ukraina Torp lufthavn Sandefjord og søkte asyl i Norge fordi han angivelig trengte medisinsk bistand etter to hjerneslag.

«Asylshopper»

Utlendingen ble transportert til Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere på Råde, hvor han fikk framsatt sin asylsøknad hos Politiets utledningsenhet (PU).

På bakgrunn av en fingeravtrykksundersøkelse av utlendingen sine fingeravtrykk, ble det raskt avdekket at han tidligere hadde fremsatt hele tre asylsøknader både i Sverige og i Litauen.

Men, utlendingen bestemte seg for å forlate begge landene før hans beskyttelsessøknader var avgjort.

Ifølge utlendingen selv, returnerte han til Ukraina fra Litauen for å unngå en “Dublinretur”.

I forbindelse med asylintervjuet hos PU, fortalte utlendingen at han i kort tid hadde oppholdt seg i Ukraina, før han bestemte seg for å reise videre til Norge via Hviterussland, Litauen og Polen.

Ved ankomst Norges nasjonale ankomstsenter for asylsøkere, meddelte utlendingen overfor politiet at han hadde et svært høyt blodtrykk, samt at han i løpet av det siste året hadde hatt to hjerneslag.

Da utlendingen ble undersøkt hos PU, hadde han med seg hjertemedisiner, og medikamenter mot høyt blodtrykk.

Mens han var på det Nasjonale mottakssenteret for asylsøkere på Råde ble han hastefremstilt for den stedlige legen. Utlendingen ble undersøkt, og fikk foreskrevet ytterligere medisiner for sine lidelser.

Pågrepet

Grunnet et åpenbart misbruk av asylinstituttet, ble utlendingen pågrepet og innsatt på Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Utlendingen ble deretter 1. november 2021 fremstilt for Oslo tingrett, og begjært internert i inntil to uker i medhold av utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b første punktum, jf. utlendingsloven § 99.

Hurtigprosedyre

Politiets representant fra PU bekjentgjorde for retten at utlendingens herværende asylsøknad vil bli behandlet etter en «hurtigprosedyre», som innebærer et raskt vedtak om det er grunnlag for beskyttelse eller ikke.

Retten anførte at det mest sannsynlig vil foreligge en avgjørelse i saken i løpet av interneringsperioden.

Retten, ved tingrettsdommer, Yngvild Thue, konkluderte at internering i to uker rett og slett er å anse som et forholdsmessig tiltak betinget av utlendingen umiddelbart får tilgang på sine medisiner samt adekvat helse- og legetilsyn i interneringsperioden.

Retten tok deretter politiets anmodning om til følge, hvorpå interneringsfristen ble satt til 15. november 2021.

