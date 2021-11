annonse

FHI må svare for seg etter at antall sykehusinnleggelser for de fullvaksinerte øker.

For første gang ser man en økning i antall fullvaksinerte eldre på sykehus. Økningen kommer raskere enn FHI hadde sett for seg.

«Tidligere har antallet fullvaksinerte på sykehus stemt i forhold til hvor mange vaksinerte det er i samfunnet og at vaksinen uansett ikke fungerer 100 prosent. Nå ser de for første gang at andelen fullvaksinerte øker uavhengig av det», skriver VG.

Avisen har intervjuet vaksinesjef Geir Bukholm i FHI.

– Vi ser at det faktisk er en liten økning i risiko for å bli lagt inn med covid som hoveddiagnose blant eldre fullvaksinerte. Det er en reell økning i forhold til størrelsen på aldersgruppen, sier Bukholm.

Redusert effekt

Vaksinesjefen sier at det er flere faktorer til at fullvaksinerte må legges inn på sykehus.

– Det kan hende det er en liten redusert effekt i beskyttelse av vaksinering. Det kan også skyldes at smittetrykket generelt øker. Mest sannsynlig er det en kombinasjon, sier han.

«Bukholm understreker at de eldre fremdeles er godt beskyttet med vaksinen. De fleste (80 prosent) som legges inn har tilleggssykdommer. FHI har ikke sett en veldig sterk økning i antallet friske eldre», skriver VG.

