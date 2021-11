annonse

Får gå i land på Sicilia.

Det ble nær to døgns venting i farvannene utenfor øya Sicilia sør i Italia.

Men lørdag kveld fikk de endelig tillatelse til å anløpe havnebyen Trapani, det tyske skipet Sea-Eye 4 med vel 800 migranter om bord. Anløpet forventes søndag.

Skipet har den siste tiden oppholdt seg utenfor Libyas kyst, og fant denne gangen 800 migranter, herunder 200 barn og fem gravide kvinner, tilsynelatende i havsnød.

Fra Libyas kyst bar det strake veien over Middelhavet. En talsmann for organisasjonen som driver skipet, uttrykker lettelse over klarsignalet fra Italia.

– Vi er lettet og glad over at de krevende timene for vårt mannskap og menneskene de reddet, snart er over, sier Gordon Isler i Sea-Eye, ifølge NTB.

