annonse

annonse

Som ung studerte utdanningsminister Ola Borten Moe på NTNU. Nå er han tilbake som statsråd. I den nye jobben har han allerede etterlyst akademisk frihet.

Det har vært noen saker i det siste som har vist at takhøyden er så lav at mange ikke kan stå oppreist. Slik som tyskervits-saken fra Universitetet i Bergen (UiB) og woke-kultur ved Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO).

Men den aller groveste er prosessen mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU. Det begynte med at han ble intervjuet av Resett for tre år siden. Han kommenterte en drapssak mellom mindreårige asylsøkere fra Afghanistan. Eikrem er forsker ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, han hevdet at årsaken ligger i kulturen. Da begynte personforfølgelsen.

annonse

Les også: Forsker om drapene i Trondheim: – Vi mangler realisme i Norge

Det skal være høyt under taket – svært høyt

Utdanningsminister Ola Borten Moe blir intervjuet av Universitetsavisa sammen med NTNUs rektor, Anne Borg. Han får spørsmål om prosessen mot Øyvind Eikrem.

annonse

Ministeren sier at han ikke kan gå inn i enkeltsaker, men svarer på et generelt grunnlag.

– Jeg har ingen detaljkunnskap om selve saken, og verken kan eller vil mene noe om den. Men min klare forventning til både NTNU, og til sektoren som sådan, er at det skal være høyt under taket – svært høyt under taket – når det gjelder akademisk frihet og ytringsfrihet. Det er jo noe av det viktigste ved en fri universitetssektor – nettopp muligheten til å tenke tanker som er annerledes, ha ideer som er annerledes, utfordre etablerte sannheter, problematisere de gamle. Hadde man ikke gjort det så hadde jeg og du bodd i ei hule fremdeles og skaffa oss kjæreste med klubbe. Det er ikke et samfunn jeg ønsker meg tilbake til iallfall.

Les også: Professor om Eikrem-saken: – Faresignaler for ytringsfriheten

Saken skal avgjøres av styret i NTNU i desember. Øyvind Eikrem er kort i sin kommentar til Resett:

– La oss håpe det er sammenheng mellom liv og lære i denne saken. Det vil vise seg.

Resett har forsøkt å komme i kontakt med NTNUs rektor Anne Borg, med spørsmål om hun er enig i Borten Moe utsagn om takhøyde, og om hun er fornøyd med takhøyden på NTNU. Men rektor Borg har ennå ikke besvart Resetts henvendelse.

Prorektor ved NTNU, Marit Reitan, svarte på de samme spørsmålene at hun ikke har ansvar i saken. Dernest opplyste hun at henvendelsen ble videresendt til en kommunikasjonsrådgiver.

Konstituert organisasjonsdirektør, Roar Tobro svarer Resett på vegne av prorektor Marit Reitan. Han sier at de deler Borten Moes syn på ytringsfrihet.

annonse

– Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi ved universitetet, som i det demokratiske samfunnet vi er en del av. Vi har, og skal ha, stor takhøyde for å ytre meninger. Å være «kritisk» er en kjerneverdi som er nedfelt i NTNUs strategi, sidestilt med begrepene «kreativ», «konstruktiv» og ikke minst «respektfull».

– Så er det viktig å skille mellom ansattes rett til å ytre seg kritisk og deres ansvar og plikter som arbeidstakere. Ut over dette ønsker jeg ikke å kommentere den aktuelle personalsaken og avskjedigelsen av Øyvind Eikrem og klagen som i den forbindelse skal behandles i NTNUs styre, skriver han i en epost til Resett, og legger til:

– Ved NTNU ønsker vi en aktiv og åpen diskusjon både om faglige spørsmål og andre tema. Både ansatte og studenter har selvfølgelig lov til å ytre seg kritisk. For å legge til rette for frie ytringer holder vi oss blant annet med en egen, uavhengig avis (Universitetsavisa) som styres etter redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Med andre ord har vi, og skal fortsatt ha, et ytringsklima med vide rammer, slik statsråden ønsker seg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474