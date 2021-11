annonse

annonse

Ganske spesielt, sier biskop om Listhaug-reaksjon.

Hittil i november har klimatoppmøtet i Glasgow dominert nyhetsbildet. Møtet ble sparket i gang 31. oktober, og skal vare frem til 12. november.

Det er ikke bare politikere og aktivister som har tatt turen til Skottlands største by, herunder statsminister Jonas Gahr Støre og flere av hans statsråder.

annonse

Ved hjelp av tankekraft og bønn har Den norske kirke også deltatt på årets storpolitiske begivenhet, som skal følge opp Parisavtalens mål om utslippskutt.

Både på kirkens nettsider og nettsidene til Norges kristne råd ble det nylig lagt ut bønner som norske menigheter kan benytte mens FNs klimatoppmøte pågår.

En er skrevet av troende og MDG-politiker Hildegunn Marie Tønnesen Seip.

annonse

– Vi ber for din verden, Gud, vår skaper og opprettholder for alt som klimakrisen truer med å ødelegge og for alle som rammes av klimaendringene, innledes forbønnen.

– Vi ber om at alle med lederansvar må ta miljøkrisen på alvor og gjøre sitt beste for å ta vare på skaperverket. Vi ber spesielt for utsendingene til klimatoppmøtet, om visdom og handlekraft og godt samarbeid, heter det videre.

Les også: Sier til Resett at han vil lage norsk miljøavis: – MSM mangler kriseforståelse (+)

Det er VG som skriver om saken. Frp-leder Sylvi Listhaug, som selv er uttalt personlig kristen og kjent for sitt korsformede smykke, advarer mot ulver i fåreklær. Listhaug mener Seips tekst er politiske ytringer forkledt som bønn.

– Kirken er blitt såpass politisk at du ikke kan gå på en gudstjeneste uten å høre at norsk oljepolitikk er et problem eller at vi må ta imot flere flyktninger, sier Listhaug til VG.

Påstanden om agitasjon avvises av Seip, som mener hun skriver i egenskap av kristen. Seip nekter også for at bønnens formulering «jag etter vind» har noe med vindkraft å gjøre.

Den klimafrelste bønneforfatteren får støtte fra biskop Olav Fykse Tveit, som er preses i Den norske kirke.



– Det ser ut som om Sylvi Listhaug tolker våre bønner inn i en spesifikk politisk sammenheng. Det er ganske spesielt. Dette handler jo om livet for oss alle, for våre barn og barnebarn, sier Fykse Tveit.

annonse

Selv har Fykse Tveit forfattet det som mange vil oppfatte som en mer konvensjonell bønn. Den lyder slik:

Bøn for klimatoppmøtet

Livets Gud,

du som har skapt himmel og jord,

ditt skaparverk, vår heim,

du som har skapt oss

og alle andre skapningar –

og som heldt alt dette ved lag:

Livets Gud,

la alle barn og barnebarn

få mot på si framtid,

til å leve og arbeide

for ei rettferdig verd

på den eine kloden.

Livets Gud,

gi visdom og vilje,

klokskap og krefter,

innsikt og idear,

samhandling og semje

om det som må til!

Sjå i nåde til oss!

Amen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474