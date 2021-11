annonse

Situasjonen ser nesten håpløs ut for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United etter nok en stygg smell. Manchester City vant 2-0 på Old Trafford lørdag.

Forsvarsproblemene fortsetter for Solskjærs lag, og de bidro sterkt til at lørdagens Manchester-duell ble av den svært vriene sorten.

Eric Bailly scoret selvmål på klønete vis etter seks minutter, og like før pause ble Bernardo Silva invitert av Harry Maguire og Luke Shaw til å sette inn 2-0 ved bakre stolpe.

United hadde reist seg etter det stygge 0-5-tapet mot Liverpool for to uker siden og sikret seg gode resultater mot Tottenham (3-0) og Atalanta (2-2) på bortebane. Men returen til hjemmebanen mot City ble nok en smell for Solskjær og hans sjanse til å berge jobben i Manchester.

For 14. hjemmekamp på rad klarte United ikke å holde nullen. Det har dessuten skjedd i elleve strake hjemmekamper i ligaen.

Herjet med

Det skal sies at Uniteds reaksjon på 0-1-scoringen var noe bedre enn i den nevnte Liverpool-kampen. Tidvis fant spillerne hverandre i gode posisjoner offensivt, og i det 25. minutt fikk Mason Greenwood en kjempemulighet til å utligne på en retur etter at Cristiano Ronaldo ble stoppet av Ederson. Men han sleivsparket ballen utenfor.

Like etter fulgte en intens City-periode. David de Gea måtte i aksjon med én feberredning etter 28 minutter og en ny en da Victor Lindelöf nesten scoret selvmål etter 32 minutter. Ytterligere et minutt senere vartet United-keeperen opp med nok en solid manøver på et skudd fra Kevin De Bruyne.

Takket være de Geas solide spill så United ut til å gå til pause med uavgjort. Men da dummet Maguire og Shaw seg ut. De to forsvarerne forsøkte å skjerme ballen ut, men de var ikke oppmerksomme på Silva. Og for en gangs skyld var de Gea ikke patent da portugiseren skjøt fra spiss vinkel.

– Jeg gir opp disse spillerne, sa tidligere United-kaptein og Sky Sports-ekspert Roy Keane i pausen.

Tungt

Solskjær tok grep i pausen og la om til 4-2-3-1 fra 5-3-2-formasjonen som ga suksess mot Tottenham sist helg. Jadon Sancho erstattet Eric Bailly, som var inne i laget fordi Uniteds beste midtstopper, Raphaël Varane, ble skadd mot Atalanta.

United viste litt bedre tendenser etter endringen, men City så aldri ukomfortabel eller stresset ut. Gjestenes ballsikre spillere tok seg greit av det som kom av trusler fra vertene.

Nok en United-nedtur kom da Shaw måtte av med en hodeskade etter vel 70 minutter. Han ble truffet hardt i en duell med Citys Rodri og så preget ut da han forsøkte å fortsette å spille.

Nær 3-0

Den første store sjansen i annen omgang kom ved De Bruyne etter 75 minutter. Belgieren, som for øvrig gjorde en god kamp, skjøt utenfor fra god posisjon.

Seks minutter senere skjøt Phil Foden i stolpen etter at United-innbytter Donny van de Beek hadde spilt bort ballen.

United maktet ikke å sette City under tilstrekkelig press i sluttminuttene. 0-2-tapet betyr at Ole Gunnar Solskjær kan vente seg nok en uke med vonde presseoppslag og spekulasjoner om hvor lenge han beholder jobben sin.

United er nå åtte poeng bak ligaleder Chelsea, som i tillegg har én kamp mindre spilt enn Solskjærs menn.

