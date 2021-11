annonse

Sauebønder fortviler etter å ha mistet lam på beite. Men nå skal det blir lettere å skyte jerv.

Det lover statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen fra Senterpartiet.

Det har vært klager fra sauebøndene, de hevder myndighetene stiller for strenge krav til fellingstillatelse og for å få erstatning. Reidun Stølen sa til Adresseavisen fredag at tapet er hinsides for tiden.

– Jeg går ikke på saueleiting lenger, men går med kvaler og vondt i magen og leiter etter kadaver der jeg vet at jerven pleier å være. Det betyr så mye for økonomien å finne det døde dyret og dokumentere at det er tatt av jerv, sier hun.

Men nå skal terskelen for felling av jerv senkes.

– I beiteprioriterte områder skal det være lav terskel for å gi tillatelse til skadefelling av jerv. Statsforvalteren gjør en konkret vurdering i det enkelte tilfelle og tar stilling til om lovens krav er oppfylt. I august ga Statsforvalteren i Trøndelag tillatelse til skadefelling av en jerv i dette området og ett dyr ble felt, skriver Øren Heen til Adresseavisen.

