Vi betaler alle lisens. Vi ser den bare ikke lenger, i form av en tydelig faktura.

Derimot gjemmer den seg bort i vår skatteseddel. Huker seg ned bak skatt til kommune og stat, og gjør seg så liten som mulig. Mens den hevder sin berettigelse, i form av å være vår seriøse statskanal.

Som all skatt hevder den sin egen nyttighet. Men er den nå det?

Siste tilskudd på stammen til «lærende barn og unge» er serien «Ikke gjør dette mot klimaet». Jeg så reklamen, og reagerte med dyp avsky, vantro og forakt. Ikke mest i forhold til synet rundt klimaproblematikk, selv om vi beviselig har sett klimaet endre seg i mange hundre år, for ikke å si tusener. Men mest fordi jeg ser en agenda som tilsier at man bruker unger uten blygsel for å bygge opp under et klimavanvidd uten sidestykke.

Jeg ser et mediebilde som ikke har interesse av å gi plass til motforestillinger eller forskning som går mot konsensus i særlig grad. Jeg ser voksne som for egen del lar panikken overstyre sunn fornuft. Som enkelt sagt kan understøttes av at havnivået IKKE har steget 4 meter. Øyer oversvømmes ikke; om de forsvinner, er det på grunn av naturlig erosjon – de består av sand. At isbjørnen aldri har hatt det bedre. Og at områder spådd isfrie nå har mer is enn noen gang.

Unge er lett engasjerte, lette å lede, og lette å få engstelige – spesielt om deres voksne blir vettskremte. Utviklingen skjer i terskler gjennom barn og ungdom, og angsten trigges spesielt lett i ungdommens terskler i sin utvikling. Og når dagens unge vokser opp med disse påstandene inn fra alle kanter, er det ingen steder å gjemme seg. Vi hadde dagsrevyen, vi. Og foreldre som under Cuba-krisen sa «ro ned, dette glir over. Disse to bare måler krefter, og begge vet de ikke kommer til å gjøre alvor av det».

Jeg vet hva en dyptgripende angst for forhold man ikke får gjort noe med, og den håpløsheten som nå griper om seg blant unger, ungdom og unge voksne betyr for psykisk helse. Jeg trodde faktisk NRK som «folkeopplysning» var sitt ansvar bevisst. Derfor var det et sjokk å se hva de forberedte for disse ungene våre. Laget av unger, med støtte fra kyniske, ansvarsløse voksne.

Statistikken viser allerede en økende kurve av psykiske lidelser som depresjoner, bekymringer og det beskrivende i tiden – klimaangst, hos barn og unge. Unge kvinner velger å ikke få barn. Følgende er ett utklipp fra en artikkel i yr.no/magasin så vidt langt tilbake som 30.06.19:

Pernille klarte ikke mer. Det snørte seg i magen. Læreren hadde akkurat snakket om klimaendringene.Om det som kommer til å skje. Hyppige tornadoer, ekstrem varme, vanskelig for mennesker og dyr å leve.

I Pernille sitt hode ble det mørkt og farlig. Hun hører om en dyster og usikker fremtid. Ja, mer enn det. Det er ikke sikkert det blir noe fremtid. Hun må ut! Sier til læreren at hun har vondt i magen. Tror det er det som feiler henne. Men akkurat slik har hun aldri kjent det før.

Episoden i klasserommet er et år gammel. Men Pernille glemmer den aldri. Det var det første angstanfallet.

Siden da har den fulgt henne. Angsten for fint vær, for sol, for fremtiden. Klimaangsten. Frykten som gjør at hun føler hun ikke får puste, og som gjør henne så sliten. Etter det første anfallet i klassen har hun unngått skoletimer der klima og vær er tema. Men det er ikke så enkelt å unngå overskriftene i avisene, eller nyhetene på TV.

Eller tankene. For hun tenker masse. Grubler. Får angstanfall.

NRK har fått mange klager, nå også anmeldelse fra 2, en av dem undertegnede. Dette skal være vår statskanal. Er det slik de skal behandle vår oppvoksende slekt? Er det å ha det slik NRK ønsker våre barns hverdag?

Dette er i mitt hode psykisk vold. I min studietid, helt tilbake fra jeg studerte til sosionom og frem til jeg studerte til master i psykisk helsearbeid, ble å trekke barn og unge inn i voksne problemer, sett på som galt. Nå synes det for alt for mange galt å ikke heie på det samme. Men er det ikke på tide å sette foten ned, og si fra nå?

