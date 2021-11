annonse

Synes hun er for gammel til å vises på TV.

Åsa Linderborg er svensk, kulturredaktør i Aftonbladet og har tidligere gått ut med at kjæresten hennes «stakk av» med en yngre kvinne, like før hun selv fylte 50 år, ifølge Agenda. Nå er hun ute med en kronikk på NRK som starter slik:

Jeg får ofte forespørsler om å delta i fjernsynsdebatter for å snakke om det ene eller det andre. I 19 av 20 tilfeller takker jeg nei. Jeg sier at jeg ikke har tid, eller at jeg foretrekker å skrive, for da har jeg kontroll over ordene. Dette er også sant, men den viktigste årsaken til at jeg takker nei, er en annen:

Jeg vil ikke vise hvor gammel jeg har blitt. Men det kan jeg ikke si, for det høres jo helt vilt ut – jeg er jo tross alt ikke eldre enn 53.

Linderborg mener hun ikke er alene om kompleksene sine.

– At det er så få middelaldrende og eldre kvinner på TV, tror jeg ikke bare skyldes at de som bestemmer er uinteressert i oss, men at vi ikke vil vise at vi aldres.

Selvtilliten hennes er på bånn. Hun legger ingenting imellom. Når hun ser seg selv og sitt «middelaldrende ansikt» bre seg utover hele skjermen vil hun bare løpe av sted.

– Er det sånn jeg ser ut?!

Øyenlokkene henger ned. Tannkjøttet har begynt å krympe, og tennene ser man at blir skjørere med årene. 53-åringen er nådeløs med seg selv:

«Halsen, den satans jævla halsen, begynner å endre form. Håret blir tynnere, jeg fornemmer allerede nå min mors dype viker ved tinningen. Og hørselen … hvor mange ganger kan man be noen om å stille et spørsmål på nytt fordi man hører dårlig?»

Hennes motvilje mot å være med på TV ble forsterket under pandemien, da de fysiske møtene ble erstattet av kalde skjermer på avstand. «Nå ble jeg tvunget til å se på meg selv i time etter time», skriver hun.

– Kan en kvinne som falmer, som ikke lenger er fruktbar, fremdeles betraktes som kreativ og skapende?

Alle arbeidsgivere vil ha unge jenter og flinke piker, hevder Linderborg.

– Som 53-åring er jeg noe helt annet. Mer erfaren og rutinert enn noensinne, mer kunnskapsrik og profesjonell – men ser man det, eller ser man bare at huden min har mistet all sin glans, og at jeg ikke lenger kan gå i høye hæler eller Converse?

– I-landsproblemer på sitt mest ko-ko

Ikke alle er like imponert over det Linderborg skriver. Samfunnsdebattant Elin Ørjasæter (59), som nylig stilte opp i Skal vi danse på TV 2 har kommentert NRK-artikkelen på Facebook:

– Ganske overraskende at kloke Åsa Linderborg også slenger seg på middelaldrende kvinners «huff så fælt det er å bli gammel og miste tiltrekningskraft»-trenden. Hilsen en som alltid sier ja til å være på TV hvis temaet er gøy eller viktig… og dermed gir fullstendig faen i at folk får se at jeg har blitt gammel og feit. Dette er I-landsproblemer på sitt mest ko-ko, skriver hun.

