Har du hørt det før? Det virker som om noen opphøyer seg selv ved å refse andre for deres manglende omtanke. Slike som føler de har bedre meninger enn andre.

– Du hører ikke skrik fra lunger fulle av vann, skriver Linn Stalsberg i Dagsavisen. Hun sier at interessen for flyktningers bakgrunn, lidelser, drømmer, traumer, håp og ressurser, er like synkende som de mange båtene over Middelhavet.

Stalberg er utdannet sosiolog og har jobbet i Dagbladet, NRK og Amnesty. Hun har også skrevet bøker om blant annet feminisme og sletting av u-landsgjelden.

– Aldri før har det vært så mange mennesker på flukt i verden. Aldri før har de møtt så stengte og strenge grenser i Europa som nå. Det finnes filmer der vi ser småbåter med flyktninger bli dyttet tilbake på havet av grensevakter. Sjøkapteiner arresteres for å hjelpe livredde folk trygt i havn, og vanlige folk i Europa som hjelper sine medmennesker kan oppleve at de blir ansett som kriminelle, sier hun.

Slik det fremstilles så skulle en nesten tro at dette er et akutt problem, og om vi tok dem til Norge, så var det løst. Men vi har holdt på med det lenge, så lenge at det begynner å bli mange her i landet, veldig mange. Vi ser tendenser til svenske tilstander. Ghettoer vokser til, biler brenner og folk blir skutt. Ungdommer i hettegenser føler seg forfulgt av politiet, det er kebabrester på asfalten, rusende BMWer og gullkjeder. Utgiftene for ikke-vestlig innvandring ligger årlig på 250 milliarder kroner, eller rundt det vi tar ut av Oljefondet hvert år.

Det er mulig at sosiolog Stalberg ikke er så opptatt av realisme. Det virker som om idealismen har en sterkere kraft, og at våre hjerter er kalde om vi fokuserer på kostnader og problemer.

Hun skriver at «flyktning» har blitt byttet ut med ny-ordet «migrant».

– Ved å etablere «migrant», etablerer vi også et syn på disse menneskene som tillater hat, overgrep, angrep – og latterliggjøring av dem som ønsker en annen flyktningpolitikk. Jeg bare minner om begreper som «gullstol» og «godhetstyrann», sier hun, og legger til:

– Vi hører ikke ropene til døde mennesker, og utslitte flyktninger pakket sammen i leire er heller ikke en sterk lobbygruppe. Men de er mennesker som oss, og hvis de risikerer livet til ungene sine i en elendig båt på havet, så vet vi at det de kom fra var verre.

Konsekvensanalyse er nok ikke pensum i sosiologi

Men det er noen ting som må tas med i regnestykket. Vi kan ikke ha høy innvandring og en velferdsstat, der må vi velge. Man kan heller ikke ha høy innvandring og likestilling. Og ikke minst må nordmenn være villige til å gå ned i levestandard. En ikke-vestlig innvandrer koster mellom fem til ti millioner kroner per hode i et livsløp, dette er penger nordmenn må tjene for å dekke inn.

Realisme er ikke følelser. Grensene stenges fordi vi ikke kan ta imot flere.

