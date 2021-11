annonse

Kulturminister Anette Trettebergstuen (40) er lesbisk. For å få barn, tok hun kontakt med en homofil venn. Da hun ble gravid, ble stortingskollegaene nysgjerrige.

Det er i et intervju med Dagbladet pluss at dette kommer frem.

Trettebergstuen følte sug etter barn da hun bikket 30.

– Jeg tulla med at det var 30-årskrisa som slo inn. Det føltes som det ble et slags kroppslig behov. Hormonene som tok over og som førte til at jeg bare måtte ha barn. Det ble litt altoppslukende.

Hun var single og reglene tilsa da at hun ikke kunne adoptere. Men hun gikk til en homofil venn, Christian, og lurte på om han ville bli far.

Og Trettebergstuen, som da var stortingspolitiker, ble gravid for fem år siden. Hun fortalte om det selv på Facebook. Og det sporet nysgjerrigheten hos de folkevalgte, skal vi tro Dagbladet-artikkelen.

– Så ringer Anniken Huitfeldt (nåværende utenriksminister, red.anm.) meg dagen etter. Hun sier ikke hei en gang. Hun sier bare «alle på Stortinget tror at dere har pult». «Nei, det tror jeg ikke alle på Stortinget tror», svarte jeg. «Jo, alle tror det!» insisterte Huitfeldt.

Dagbladet har ikke hørt med andre stortingspolitikere om dette stemmer eller ei. Men nå kan de i det minste fortelle hva kulturministeren selv sier om saken.

Da Trettebergstuen ble gravid hadde ikke enslige lov til å få assistert befruktning. Men å ha sex «var jo uaktuelt», kan vi lese.

– Og vi var jo ikke et par, selv om vi var en kvinne og en mann som skulle ha barn sammen. Derfor falt vi mellom to stoler.

Da valget om å få barn var tatt, gikk de derfor til innkjøp av en sprøyte på apoteket. Og en sprøyte var alt de trengte.

– Vi måtte bruke hjemmemetoden, med sprøyte. I dag kan man som enslig, eller to som ønsker barn, men som ikke er et par, få hjelp på klinikker i Norge, sier Trettebergstuen.

Ordningen fungerer visstnok godt. Sønnen på fire år har både en mor og tilstedeværende far.

