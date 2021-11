annonse

Den britiske avisen Mirror har ramset opp fire managere som kan ta over for Ole Gunnar Solskjær om han får sparken. En av de har vært manager for erkerival Liverpool.

Lørdag ble Solskjærs Manchester United rundspilt på hjemmebane mot byrival Manchester City og tapte 2-0. Etter kampen var flere spillere sjokkert over innsatsen til United-spillerne.

En av de var Roy Keane som var gjest i Sky Sports studio. Han sa at resultatet mot City var verre enn Liverpool-kampen der United tapte 5-0.

– Jeg gir opp disse spillerne, sa Keane som hengte seg opp i tre spillere i City-kampen som han mente gjorde en elendig jobb.

De tre spillerne var Luke Shaw, Harry Maguire og Fred.

– Hvis Solskjær kommer inn i studio nå vil jeg ta tak i han og spørre hvorfor han fortsetter å spille Fred, sa en tydelig frustrert Keane.

Rodgers

Den svake forestillingen mot byrivalen har nå ført til enda flere spekulasjoner i engelsk presse om hvem som vil erstatte Solskjær som United-manager, om han får sparken.

En av de som seirer opp til favoritt har vært trener for Liverpool.

«Leicester City-sjef Brendan Rodgers er bookmakernes favoritt til å etterfølge Solskjær i Old Trafford-jobben og har fått skryt etter et vellykket opphold i Leicester. 48-åringen tok over etter Claude Puel i februar 2019 og ledet Foxes til FA-cupen forrige sesong og Community Shield i sommer, skriver Mirror.

Avisen nevner også Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino, Erik Ten Hag, som tre andre sterke kandidater til å bli United-manager.

