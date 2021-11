annonse

Dette er en artikkel hentet fra Værstat, og er publisert etter tillatelse. Den ble først publisert 4. november 2021. Les flere slike artikler og følg værstatistikk på verstat.no.

Værstat publiserte 26.10.2021 statistikk over estimerte globale temperaturestimater ved HadCRUT-versjonene (en av flere modeller for estimering av jordens temperaturer).

Artikkelen gir et overblikk over hvilken beregningsmetode som benyttes, usikkerhetene i beregningene, og gir flere grafiske visninger.

I klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i disse dager diskuteres «1,5-gradersmålet» (basert på et tidligere «2-gradersmål«), altså den politiske målsetningen om å styre klimaet. Målet er at den beregnede årsmiddeltemperaturen ikke overstiger 1,5 grad over et beregnet nivå i «før-industriell tid».

Slike politiske målsetninger ser ut til å få store konsekvenser. Derfor er det viktig å forstå bakgrunnen og usikkerheten i slike anslag.

Vi tar nå for oss hvordan globale temperaturestimater er endret tilbake i tid – man «reviderer» historien.

Kort sagt har man justert estimatene for årsmiddeltemperaturer de senere år. Det er spesielt de siste tiårene som er oppjustert.

Usikkerheten i beregningene

HadCRUT estimeringene inneholder usikkerhet som vises ved et usikkerhetsspenn. Usikkerheten i slike beregninger og slike usikkerhetsspenn videreformidles konsekvent ikke i medier.

Grafen nedenfor viser HadCRUT4 med usikkerhetsspenn (HadCRUT4 var gjeldende versjon inntil 1. januar 2021).

Vi ser at estimerte temperaturer på 1800-tallet har et betydelig større usikkerhetsspenn enn på 2000-tallet. Det er naturlig at estimatene fra før 1900-tallet har større usikkerhet grunnet den lavere målerdekningen på den tiden.

Globale temperaturer lå et sted mellom 0,5 grader under og rundt snittet for 1961-1990 før 1900.

Endringer mellom HadCRUT3 til HadCRUT5 Analysis

Når vi hører om slike temperaturestimater hører vi sjelden at disse jevnlig revideres.

HadCRUT-estimeringen er nå på femte versjon. Værstat har publisert versjon 3 til 5, som viser hvordan estimater er endret tilbake i tid.

Når man for noen år siden hørte at temperaturen for et år lå over et visst nivå mot før-industriell tid, er denne verdien nå endret.

Hvordan er det endret?

Først tar vi et stort overblikk på datasettet. Vi ser at det er gjort endringer i beregnede globale gjennomsnitt gjennom hele perioden 1850 til i dag.

Det synes at det er spesielt i begynnelsen av perioden, rundt 1950, og mot slutten av perioden det er gjort større endringer.

Nå skal vi se nærmere på perioden etter 1970:

I denne perioden synes versjonene å gått fra å være rimelig samstemte til å fravike med et jevnt økende avvik.

HadCRUT-versjonene har for hver ny versjon økt avstanden til tidligere versjoner, og økt oppjusteringene i verdiene over tid.

Her er eksempler på endringer:

Året 2013 (siste fulle år HadCRUT3 ble oppdatert), ble beregnet til å være 0,05 grader høyere for arvtageren HadCRUT4.

HadCRUT5 Analysis (som hadde sin debut januar 2021 ) så ble 2013 beregnet 0,16 grader høyere enn HadCRUT3 (0,11 høyere enn HadCRUT4).

2020 er beregnet 0,15 grader høyere med HadCRUT5 Analysis enn med HadCRUT4, så avviket synes altså å være økende.

Hvorfor gir nyvinningen HadCRUT5 Analysis høyere estimater?

En grunn til at den nye versjonen HadCRUT5 Analysis gir høyere verdier, er at man nå har gjort endringer i forutsetningene for modelleringen.

I denne modellen har man utvidet arealet som man kan estimere med faktiske observasjoner. Store deler av arktiske strøk har lav målerdekning. Når man senker kravene til faktiske observasjoner for å estimere temperaturer, så har dette betydelig effekt på beregningsmodellen.

Siden Arktis har sett en høyere oppvarming enn andre steder på kloden har dette bidratt til å øke det estimerte temperaturestimatet for hele verden.

Værstat sin refleksjon

Det synes å være mangel på refleksjon rundt usikkerheten i slike beregninger. Kommunikasjonen rundt revidering av historien synes generelt å mangle.

Statsledere søker nå å etablere internasjonale forpliktelser basert på vilkårlige temperaturmål mot et usikkert «før-industrielt nivå». Det ser ikke ut til at man reflekterer over at dette nivået er under kontinuerlig revidering.

