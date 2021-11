annonse

Den irakiske statsministerboligen ble rammet av et droneangrep natt til søndag, skriver NTB.

Innbyggere i Bagdad hørte lyden av en eksplosjon, og deretter lyd fra skytevåpen, fra retningen der den grønne sonen ligger i. Området er tilholdssted for regjeringskontorer og utenlandske ambassader, blant dem USAs ambassade.

Sikkerhetskilder opplyste først at det dreide seg om et rakettangrep, men senere opplyste myndighetene at det var et angrep utført med en væpnet drone.

– Dronen prøvde å ramme statsministerboligen. Statsministeren ble ikke såret, står det i en uttalelse fra al-Kadhemis kontor.

USA fordømmer droneangrepet

– Vi er lettet over at statsministeren er uskadd. Denne tilsynelatende terrorhandlingen, som vi sterkt fordømmer, var rettet mot hjertet av Iraks statsapparat, sier det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price.

