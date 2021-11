annonse

MDG-politiker Eivind Trædal bruker mange ord for å si lite. Nå forsvarer han sin kones skandale. Der Lan Marie Berg feide en milliardsprekk under teppet, den som førte til at hun måtte gå.

Men Trædal bruker ikke tid på å skrive om hvorfor «Lan-utgiften» ble en skandale. I stedet skjønnmaler han viktigheten av oppgaven og hopper bukk over selve utførelsen. Milliardsprekken som lå under teppet.

«Lan-utgiften» er norgeshistoriens aller største kommunale milliardoverskridelser. Oslos nye vannforsyningsprosjekt. Byråd Lan Marie Berg mente at det var unødvendig å innformere bystyre før hun fikk kvalitetssikret tallene.

Prosjektet så skulle det bare koster en milliard pluss noen millioner, men nå vil det ende på 27 milliarder kroner, eller 78.000 kroner per husstand. Den utgiften sendes rett til folket. Selv følte MDG-Lan seg forrådt, og det av sine egne. Rødt gikk bak ryggen hennes og stemte for en mistillit fremsatt av Frp.

– Vi gambler ikke med drikkevannet. Å klippe snorer og drikke champagne er hyggelig, men det er viktigere med reint vann i krana, skriver Eivind Trædal i Dagsavisen, og forteller at det er ansvar som er viktig:

– Hver eneste dag vi utsetter byggingen av vannforsyning, er enda en dag der vi lar Oslos innbyggere leve med en uakseptabel risiko. Denne holdningen til samfunnsberedskap markerer også et skille mellom det rødgrønne bystyreflertallet og det forrige borgerlige byrådet.

Risikoen er nok ikke så høy, folk drikker ikke så mye vann av springen lenger. I alle fall ikke i Oslo, økonomien er i dag så god at man kjøper vann på flaske eller kanskje noe kaffegreier i et pappkrus. Når det er sagt, så kan en nok kjøpe mye vann på flaske for Lan Maries milliardprekk.

Trædal sier at det forrige byrådet etterlot seg storslagne og råflotte investeringer i praktbygg, og planla et OL i Oslo til titalls milliarder. Å klippe snorer og drikke champagne er hyggelig, men det er viktigere med «reint vann i krana».

– Frafall av vann er pekt ut som den største trusselen mot innbyggerne i forrige store trusselvurdering for Oslo for noen år siden. Den nest største trusselen var en pandemi, skriver han, og sier at de greide ikke engang å være forberedt på en pandemi:

– Nylig fikk den avgåtte borgerlige regjeringen kraftig kritikk av Koronakommisjonen for å ha vært for svake på beredskap.

Det er en godt taktikk å rette skylden på andre, enn å holde seg til snakk om eget ansvar. Trædal påstår at det ikke har vært noe selvransaking hos Høyre, som liker å skryte av at de er best på beredskap. Han føler at det er bra at de borgerlige partiene ikke har flertall i Oslo.

Dernest forsikrer MDG-politikeren at de jobber med vannforsyning uten utsettelser og avsporinger. Trædal lover også at Oslos innbyggere skal være trygge på å få rent vann i fremtiden. Men han nevner ikke prisen, den som vi må betale.

