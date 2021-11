annonse

– Vi må fundamentalt endre vårt samfunn.

Den innflytelsesrike og berømte klimaaktivisten Greta Thunberg mener at landene i «det globale nord», det vil si rike, kapitalistiske, liberale demokratier, og Vesten i særdeleshet, står i gjeld til «det globale sør».

Under en Fridays for Future-demonstrasjon med andre klimaaktivister i Glasgow i Skottland, like i nærheten av der FNs klimatoppmøte COP26 finner sted, sa Thunberg følgende:

– Klima- og økologikrisen eksisterer selvfølgelig ikke i et vakuum. Det er direkte forbundet til andre kriser, og urettferdigheter som strekker seg tilbake til kolonialismen og videre.

Hun fortsatte:

– Kriser basert på en idé om at noen mennesker er verdt mer enn andre, og derfor har rett til å utnytte andre og stjele deres land og ressurser.

– Naivt

Thunberg mener at klimakrisen ikke kan løses uten å konfrontere disse «urettferdighetene».

– Det er veldig naivt å tro at vi kan løse denne krisen uten å adressere den opprinnelige årsaken, sa hun.

Thunberg mener at verdens industrialiserte land står i gjeld til fattige land i «det globale sør», landene de koloniserte, ettersom disse fattigere landene står i frontlinjen i kampen mot klimaendringene, ifølge Thunberg.

– Men dette kommer det ikke til å bli snakket om inne i COP. Det er bare for ukomfortabelt. Det er mye lettere for dem å ignorerer den historiske gjelden landene i det globale nord har til de mest rammede folkene og områdene, sa hun, i opptak filmet av Breitbart London.

– Verden brenner bokstavelig talt, i flammer, mens folk som lever i frontlinjene tar støyten for klimakrisen.

Krever dramatiske endringer

Thunberg har også hevdet at COP26 kun er en festivitet og en «grønnvasking» av «det globale nord». Aktivisten ser for seg en drastisk endring av samfunnet.

– For å holde oss under målet satt i Paris-avtalen, og dermed minimere risikoen for å sette i gang irreversible kjedereaksjoner utenfor menneskelig kontroll, trenger vi umiddelbare, drastiske årlige utslippskutt, ulikt noe verden noen gang har sett, har hun sagt.

– Og siden vi ikke har de teknologiske løsningene som alene vil gjøre som engang er i nærheten av det, betyr det at vi må fundamentalt endre vårt samfunn.

