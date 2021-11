annonse

Tallene for oktober er inne. Ropene om hjelp har hjulpet. Dere ga betydelig mer enn i september. Underskuddet økte «bare» med 36.000 kroner denne måneden og ligger på 448.000 totalt for 2021.

På samme tid i fjor var vi så vidt i pluss, så det ser betydelig verre ut nå. Men vi kan realistisk fortsatt klare break even. De to foregående årene har vi fått inn mellom 400-500.000 ekstra i desember måned fordi dere gir sender oss donasjoner som julegaver. Det håper vi på også i år.

Men vi er avhengige av at dere ikke «glemmer oss» i november heller om vi ikke skal starte med for stort underskudd når julemåneden begynner til at vi kan karre oss i pluss.

Jeg liker ikke å måtte be dere om penger så ofte, og som vi har sagt kommer vi til å søke om pressestøtte slik at vi ikke må få dere til å «bla opp ekstra» år etter år. Mange har utfordringer nok med høye strømregninger og generelt økende priser som er varslet. Vi liker ikke at Resett er en byrde i tillegg. Men inntil videre har vi ikke pressestøtte og må klare oss med de av dere som hjelper.

Tusen takk til dere som bidrar til å holde hjulene i gang!

PS. Dere kan også hjelpe oss med å kjøpe julegavene i butikken vår, som har fått masse nye varer inn som passer under juletreet!

Og vi har mange gode bøker som passer som gave også. Inkludert høstens kritikerroste bok Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

