Vil lage en «hvitliste» over medier Facebook skal holde seg unna.

Medier som NRK og Aftenposten opplever at Facebook sensurerer dem. Det vil staten ha en slutt på, skriver Aftenposten.

– De store og ansiktsløse teknoselskapene kan ikke være portvoktere som sensurerer nasjonale medier. Dette er en helt urimelig inngripen i medienes frie stilling og samfunnsrolle, sier nybakt kulturminister Anette Trettebergstuen til avisen.

Hun vil tvinge Facebook og andre teknologigiganter til å opprette en «hvitliste» for redaktørstyrte medier, det vil si medier som har en uavhengig, ansvarlig redaktør som står juridisk ansvarlig for innholdet som publiseres, og forplikter seg til å følge et regelverk som verner om mediets integritet og viser hensyn i publiseringen.

Hvem skal stå på listen?

De som står på listen skal ikke risikere å bli sensurert. Men Trettebergstuen kan ennå ikke gi noe klart svar på hvordan man skal bestemme hvem som skal stå på listen.

– Det eneste som er klart foreløpig, er at det ikke kan være Facebook som har ansvaret for å bestemme hvem som skal regnes som et redaktørstyrt medium, sier ministeren til Aftenposten.

Assisterende generalsekretær Reidun Nybø i Norsk Redaktørforening sier at kulturministerens utspill samsvarer med bransjens ønsker.

– Fjerning av innhold er ikke et omfattende problem for våre medlemmer i dag, men prinsipielt er det et stort problem, uttaler hun.

Nybø vil heller ikke mene noe om hvem som skal få stå på listen.

– Det bør være mest mulig objektive kriterier. Vi ønsker ikke å være en slags portvokter, sier hun.

Redaktør for steigan.no, Pål Steigan, som har skrevet mye om hvordan Facebook kaster ut brukere og fjerner artikler, er positiv til at redaktørstyrte medier skal skjermes mot dette, men understreker at det ikke burde være medlemskap i Redaktørforeningen som avgjør om man blir «hvitlistet» eller ei.

– Det kan jo ikke være slik at klubben skal bestemme hvem som ikke får være med i klubben. Det virker ganske tvilsomt, sier han til Aftenposten.

Vil gå i bresjen internasjonalt

Trettebergstuen vil gå i bresjen internasjonalt for at myndigheter skal stå på de redaktørstyrte medienes side mot sensur fra Big Tech.

– Når Norge tar over formannskapet i Nordisk Ministerråd, er dette noe av det jeg vil løfte frem og konsentrere arbeidet om, sier hun.

Facebook er positive. De skriver i en e-post til Aftenposten at de stadig tar «vanskelige beslutninger om hvor grensene skal gå mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer, personvern, sikkerhet og andre spørsmål. Men det ville vært mer legitimt om det var demokratisk fastsatte rammer for hvor de grensene skal gå.»

Trettebergstuens initiativ vil altså trolig møte lite motstand. Spørsmålet blir hvem som skal skjermes for sensur og ikke, og hvordan Facebook skal definere «skadelig innhold» som bør fjernes. De får stadig kritikk for ikke å fjerne «falske nyheter», «hatprat» og oppfordringer til vold. Selskapet bruker kunstig intelligens og firkantede regler til dette, og redaktørstyrte medier blir da noen ganger utilsiktede ofre.

Trettebergstuen mener Facebook deler for lite om hvilke metoder de bruker, og at det derfor er vanskelig for politikerne å gripe inn.

– Det er åpenbart at de ikke gjør nok for å ta ned skadelig innhold. Men problemet i dag er at du ikke engang får dem i tale. Første steg må derfor være å kreve åpenhet og få innsikt i hva de faktisk gjør. Så får vi se hvordan dette kan reguleres, avslutter hun.

