Flere land skjerper reglene for uvaksinerte.

Mange land nøler med å gjeninnføre nasjonale koronatiltak, samtidig som stadig flere målretter restriksjonene mot den uvaksinerte delen av befolkningen, skriver NTB.

På en rekke områder strammes det nå inn:

* Latvia innførte fredag en ny lov som åpner for at arbeidsgivere kan si opp ansatte som nekter å vaksinere seg mot koronaviruset. Loven åpner enten for permittering uten lønn og deretter avskjedigelse, eller krav om at uvaksinerte ansatte må jobbe hjemmefra.

* Tidligere har både Frankrike og Italia påbudt ansatte å vaksinere seg, eller risikere å bli permittert. Det samme kravet møter visse yrkesgrupper i Ukraina.

* I Hellas må ansatte teste seg to ganger i uken for å slippe inn på kontoret, ifølge AP. Helsearbeidere og personer ansatt i eldreomsorgen er pålagt å vaksinere seg.

* I Østerrikes hovedstad Wien må uvaksinerte holde seg unna restauranter, frisører og større arrangementer. Kun vaksinerte og de som er blitt friske etter koronasykdom, får slippe inn. Det holder ikke med en negativ test.

* Heller ikke i Bulgaria får uvaksinerte oppsøke restauranter eller utesteder, skriver AP.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier det ikke er planer om å innføre egne regler for uvaksinerte i Norge.

