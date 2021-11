annonse

Tirsdag 2. november 2021 ble ovennevnte pågrepet av politiet og siktet for overtredelse av straffeloven 263 – trusler.

Samme dag, ble siktede fremstilt i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten anmodet retten om å varetektsfengsle ham for et tidsrom av fire uker.

Kriminell gjenganger

Siktede er fra før straffedømt tre ganger. To av de siste domfellelsene fra 10. mai 2019 og 25. september 2020 beskriver 49 forhold fra perioden mars 2018 til juli 2020.

De tidligere domfellelsene gjaldt blant annet flere forhold av trusler, vold mot offentlig tjenestemann samt hindring av offentlig tjenestemann.

Retten vektla at de foregående domfellelsene ikke har hatt den ønskelige preventive virkningen overfor siktede.

Til tross for at siktede i dag er i jobb og har egen leilighet, presiserte tingrettsdommer, Yngvild Thue, at siktedes livssituasjon nå var ustabil og usikker, og vurderte at gjentagelsesfaren for at siktede ved en eventuell løslatelse på ny vil begå straffbare handlinger.

Like etter at sikede ble løslatt fra sin siste dom, fikk han en påtaleunnlatelse for brudd på legemiddelloven.

Alvorlige trusler

Retten kom frem til at vilkårene for å varetektsfengsle siktede var til stede, samt at det nå var nødvendig med fengsling for å hindre ham i å begå nye straffbare handlinger.

I denne saken er det snakk om alvorlige trusler om drap, voldtekt og bruk av kniv. Varetektsfengsling av siktede i fire uker vil derfor ikke være et uforholdsmessig inngrep.

Aktor informerte retten at de straffbare forholdene mot siktede snart er ferdig etterforsket, hvorpå den deretter raskt kan sendes til hurtigberamming i Oslo tingrett. Dermed vil straffesaken mest sannsynlig bli retteført i inneværende fengslingsperiode.

Retten tok derfor begjæringen om fengsling i inntil fire uker til følge.

