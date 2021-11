annonse

annonse

Diagnostisering av psykiske lidelser kan være problematisk, gitt at slike lidelser er vanskelige å måle i naturvitenskapelig forstand.

Etter at Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) ble utnevnt til statssekretær, har han blitt gjenstand for kritikk for tidligere, og til dels gamle, uttalelser i sosiale medier. Det er Dagens Næringsliv som har ledet an i denne kampanjen. Nå får Bjørkholt støtte fra psykolog.

Kun for abonnenter Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang.

Ikke abonnent? Les mer her. annonse Brukernavn: Passord:

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474