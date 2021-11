annonse

Det er en sensitiv debatt.

Nylig ble det gjennom NRK kjent at 60 prosent av politistudentene nå er jenter. I Oslo var tallet hele 70 prosent. Men i den operative tjenesten er andelen menn fortsatt 90 prosent. Men er det egentlig så feil når vi vet hvem de kriminelle er?

Jeg er generelt positiv til at det er en del kvinner i politiet. Faglig sterke kvinner kan heve nivået på politietterforskning og i Kripos. Å ha kvinner i politiet er med på å utvide spekteret. Men medaljen har også en bakside.

I pågripelsessituasjoner er respekt svært viktig og det får man ofte ved å vise fysisk overlegenhet i pressede situasjoner.

I innvandrermiljøer kan det være behov for politikvinner i situasjoner der en mann ikke kommer til. En kvinnes tilstedeværelse kan skape trygghet og balanse, noe som igjen roer ned pressede situasjoner og skaper tillit. Kvinner bidrar med erfaringer, kunnskap og perspektiv i sitt politiarbeid. Det er derfor viktig å verdsette kvinners komplementære egenskaper i politiet, uten å problematisere all økning av kvinner i politiet. Det er slett ikke bare styrke og evnen til å fysisk ufarliggjøre en rabiat kriminell som er viktig i politiet.

Politiet må oppdatere seg på det kriminelle samfunnet

Med det sagt, er min største bekymring utviklingen av stadig råere kriminelle og et samfunn der fremmed kulturer er overrepresentert i kriminalstatistikken. I Oslo har det eskalert den siste tiden, vi får stadig flere skytehendelser og mer ungdomskriminalitet. Bare de to siste månedene har åtte personer blitt skutt i hovedstaden. Dette bekymrer politiet, og vi står nå overfor en uoversiktlig situasjon vi ikke aner konsekvensen av.

Kombinér det med aggressive kulturer som har lite respekt for kvinner, og katastrofer kan oppstå. I slike tilfeller vil vold mot politiet øke, og bruken av våpen må tilpasses den nye situasjonen vi er i. Selvsagt er pepperspray og våpen nyttige hjelpemidler, men kvinner vil i slike situasjoner slite mer når de må bruke fysisk makt mot noen som verken har respekt for kvinner eller for politiet. En farlig kombinasjon som i verste fall kan koste kvinnelige politibetjenter livet.

Politiet skal gjenspeile samfunnet

Andelen kvinner representerer samfunnet for øvrig, men politiet må kunne matche de kriminelle miljøene og være rustet til å gripe inn i disse situasjonene. Politiet bør kunne gripe inn og avvæpne rabiate og psykisk ustabile individer med kniv og andre stikkvåpen. Og det er der kvinner flest sliter.

Under politiutdanningen er det en del fysiske og psykiske tester en fremtidig politibetjent skal bestå. Benkpress er en av øvelsene de må mestre. Kravet til menn er på 60 kilo i benkpress mens kvinnene har 32,5 kg som krav. Totalvekten er inkludert vektskiver og vektstang for begge kjønn, og begge skal løfte totalt fire ganger. Menn skal altså løfte 27,5 kilo mer enn kvinner, og dette er en styrkeøvelse som er svært krevende å utføre i utgangspunktet.

En del kvinner, inkludert meg selv, er glad i styrketrening. Og dersom du trener tung nok styrke, så vil du klare å løfte 32,5 kilo etter rimelig tid. Per i dag klarer jeg seks til åtte repetisjoner med 27 kilo inkludert vektstang i benkpress. Om noen måneder klarer jeg fint politiets krav på 32,5 kilo. Men svært få kvinner ville klart 60 kilo i benkpress.

Akkurat den delen av fysisk krav er urettferdig i kvinnens favør, og særlig når politiutdannelsen er opptatt av likestilling. Siden politiet er opptatt av å speile samfunnet, så ville for eksempel en transkvinne kommet svært godt ut av en slik øvelse dersom styrken du kan løfte defineres av det kjønnet du identifiserer deg som. Det ville jo vært skandale i dagens woke-kulturelle samfunn om politiet stilte krav om at du skal løfte det samme som det kjønnet du ble født med.

Likestilling?

Lavere krav til vekt er imidlertid ikke det eneste som er urettferdig med tildelingen av goder under politiutdannelsen. Karakterkravene er også til kvinnens favør. Vi vet jenter presterer bedre enn gutter på skolen. På samme måte som likt krav til styrke ville ha utelukket kvinner flest fra å søke opptak, kan også karakterkrav være til hinder for at kvalifiserte unge menn søker seg til Politihøgskolen. I Oslo var poenggrensen på 50,2. Den er lavere andre steder i landet. Dette er likevel veldig høyt og gir skoleflinke jenter et fortrinn. Hvis vi skal være opptatt av både rekruttering, likestilling og like muligheter, bør enten karaktersnittet ned, eller kravet om styrke opp. Da får vi de best egnede til politiets operative tjeneste.

Det sagt, så vil jeg heller møtes av en kompetent politikvinne enn av en inkompetent muskelbunt av en politimann.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

