annonse

annonse

Den nye regjeringen legger opp til å bruke like mye oljepenger neste år som Solberg-regjeringen foreslo – 322,4 milliarder kroner. En betydelig sum vil sikkert mange hevde, men budsjettpartner SV mener det er for tafatte tiltak mot høye strømpriser og Rødt frykter at koronakrisetiltakene blir utfaset for rask.

Tilleggsproposisjonen, som er den nye regjeringens forslag til endringer og omdisponeringer i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, legges frem klokken 12.00 i dag. Da har Støre og Vedum snaut tre uker på seg til å forhandle seg fram til et parlamentarisk flertall for budsjettet.

Det er fortsatt krise i enkelte sektorer, som reiseliv og kulturliv, poengterer finanspolitisk talsperson i Rødt Marie Sneve Martinussen. Hun frykter at uendret oljepengebruk kan bære bud om at koronakrisetiltak blir utfaset for raskt.

annonse

– Det fins arbeidsledige folk som fortsatt sliter, og det finnes sektorer som fortsatt sliter. Og Rødt forventer at man fortsatt har tiltak for disse, uttaler hun til NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til TV 2 at regjeringen holder igjen på oljepengebruken for å unngå at renta skal stige raskere enn Norges Bank legger opp til.

– Det er mange som har mye lån i Norge og er bekymret for rentene. Nå har Norges Bank varslet at tiden for rekordlave renter er litt forbi, så det kommer til å gå litt oppover. Derfor er det viktig at vi holder igjen på oljepengebruken, slik at vi ikke bidrar til at rentene ikke går fortere opp enn det Norges Bank allerede har varslet, sier Vedum til TV 2.

annonse

SV, regjeringens foretrukne budsjettpartner, legger om noen dager fram sitt alternative budsjett. Men partiet er allerede nå sterkt kritisk blant annet til måten regjeringen vil hjelpe dem som sliter med de høye strømprisene.

Elavgiften foreslås nesten halvert i januar, februar og mars. Resten av året kutter regjeringen avgiften med cirka 9 prosent. Kuttet vil utgjøre om lag 10 øre per kilowattime fra januar til mars. Tiltaket anslås å koste 2,9 milliarder kroner i form av reduserte inntekter neste år.

SVs nestleder Kirsti Bergstø sier hun vil se helheten i budsjettendringene før hun feller en endelig dom, men er samtidig klar på at kutt i elavgiften ikke er nok.

– Det er mange som sliter med høye strømutgifter nå. Det må gripes fatt i på flere måter, sier hun til NTB.

Frist for finanskomiteen til å komme med sin innstilling til statsbudsjettet og tilleggsnummeret er 26. november, mens finansdebatten i Stortinget går av stabelen 2. desember.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474