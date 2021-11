annonse

Symbolske klimatiltak som går på bekostning av syke og bilister. Det er FrP-leder Sylvi Listhaugs dom over tilleggsproposisjonen som ble lagt frem i stortinget i dag.

Det at den nye regjeringen ønsker å doble det norske bidraget til det internasjonale klimaarbeidet til 14 milliarder kroner frem mot 2026 omtaler Listhaug som at «sløsefesten på klima fortsetter».

– Vanlige folk får jo en ekstraregning her, spesielt bilister og syke folk må betale masse penger for dette gildet her, sier Listhaug til NTB.

Regjeringen går inn for at bilistene i stor grad skal skjermes for økt CO2-avgift, og samlet sett økes drivstoffavgiftene noe. Det er snakk om en økning på 12 øre fra 2021-nivå, mens det for diesel blir en økning på 13 øre fra 2021.

– Det vil komme på toppen av en pris som allerede nærmer seg 20 kroner literen. Og de som får svi mest, det er jo folk ute i distriktene som er mest avhengige av bilen, sier hun.

FrP fremmet tidligere i år et forslag om å senke drivstoffavgiftene med tre kroner literen, men forslaget fikk bare FrPs stemmer.

