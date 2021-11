annonse

Byrådsleder Raymond Johansen krevde nok politiressurser da han i dag møtte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), politimester Beate Gangås og enhetsleder i Enhet Øst John Roger Lund, for å diskutere den siste tidens skyteepisoder i Oslo.

– Mitt budskap til ministeren var tydelig: Det er viktig at det er nok politiressurser i Oslo, til både forebygging, tilstedeværelse og etterforskning. Det må være en ressurssituasjon som er stabil over tid, sier Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Siden 15. august har åtte unge menn blitt skutt i seks skyteepisoder i Oslo. Fem av de seks skyteepisodene har skjedd øst i Oslo. Én av dem, 20 år gamle Hamse Hashi Adan, døde etter at han ble skutt på Mortensrud 7. oktober.

Raymond Johansen sa han var fornøyd med dagens møte, men understreket nok en gang at Oslo er en trygg by med lite kriminalitet i forhold til andre europeiske byer av lignende størrelse. Han la imidlertid til at han ikke vil akseptere den siste tidens skyteepisoder og sa han har stor forståelse for at det skaper frykt og uro i lokalsamfunn når slike ting skjer.

– Fra byrådets side vil vi jobbe mer målrettet med å løfte levekårsutsatte bydeler, og få flere i arbeid. Det er det viktigste vi kan gjøre for å forhindre at unge havner inn i kriminalitet, sa byrådslederen.

